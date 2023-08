Co za wejście w MŚ polskiej gwiazdy. Nie chciała poruszać jednego tematu

Bieg wydawał się spokojny i choćby dlatego czas 50,02 sek., w jakim zameldowała się na mecie, robił wrażenie. Potęgował to fakt, że był to najszybszy bieg w historii eliminacji w MŚ. W ostatnim biegu eliminacyjnym został on poprawiony przez Dominikankę Marileidy Paulino, która uzyskała 49,90 sek. Tylko ona wyprzedziła zatem Kaczmarek w eliminacjach.