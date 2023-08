Konrad Bukowiecki płakał jak bóbr. Ktoś zaintonował: "Gorzko! Gorzko!"

Radość była ogromna. Po chwili do grona świętujących osób dołączyli rodzice Natalii Kaczmarek, którzy towarzyszyli jej od pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata. Niestety nie zobaczą na żywo ceremonii dekoracji córki, bo już w czwartek rano opuszczają Budapeszt.

Rozmowy z mediami i kontrola antydopingowa. To wszystko zazwyczaj trwa. Tymczasem Kaczmarek pojawiła się dość szybko u bliskich.

- Natalia Kaczmarek! Natalia Kaczmarek! - krzyczeli ci, którzy czekali na polską gwiazdę. Ta, zanim zdążyła się wyściskać ze wszystkimi, zapozowała jeszcze do kilku zdjęć.

Po chwili wyściskała się ze wszystkimi, a trener Rożej - jak na profesjonalistę przystało - zaczął katować swoją zawodniczkę międzyczasami . Tak, jakby teraz to miało jakieś znaczenie. Na omawianie biegu jeszcze będzie czas, a chwila radości jest tylko jedna.

- Jestem zmęczona i chyba pójdę do pokoju. Nie wiem, co będę robiła - powiedziała Kaczmarek, patrząc wymownie w kierunku Bukowieckiego, na co wiele osób parsknęło śmiechem.