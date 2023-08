Co za moc, co za siła. Natalia Kaczmarek ruszyła po medal. Najszybciej w historii

Dla Natalii Kaczmarek te mistrzostwa świata mają być przełomowe - Polka zachwyca w mityngach Diamentowej Ligi, wygrywa tam z najlepszymi na świecie. Rok temu z dużymi nadziejami startowała w Eugene, ale nie weszła do finału, przeszkodziły problemy zdrowotne. Teraz celuje w swój pierwszy indywidualny medal MŚ i w znakomitym stylu awansowała na 400 m do półfinału, wygrała w czasie 50.02 s. Był to najlepszy czas w historii eliminacji - w ostatniej serii poprawiła go Marileidy Paulino.