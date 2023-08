Była ostatnią polską nadzieją. Dramat naszej medalistki z igrzysk

Brak awansu Anity Włodarczyk do fianłowej dwunastki był w jakimś sensie niespodzianką, ale nie sensacją. Tą jest brak w elitarnej dwunastce Brooke Andersen , złotej rok temu w Eugene, liderki światowego rankingu, jedynej, która w tym roku rzuciła powyżej 80 metrów. No i tej, która do wczoraj każdy konkurs kończyła z przynajmniej jednym rzutem powyżej 75 metrów. W środę w eliminacjach spaliła dwie próby, w trzeciej uzyskała trochę ponad 67 metrów.

Wielkie problemy medalistki z Tokio. Awans do finału to i tak bardzo dużo

W tej sytuacji jedyną Polką w finale była Malwina Kopron, dla której to również jest bardzo ciężki sezon. Nie tyle walczy w ostatnich miesiącach z rywalkami, co sama ze sobą. Mówiła o tych problemach po mistrzostwach Polski, a sprawa wyglądała bardzo poważnie. - Mam zapalenie stawu biodrowo-krzyżowego i kaletki biodrowej. Przez to mam wyłączony prawy pośladek. Najgorzej jest przy rzucaniu, ale też przy spaniu. Bardzo mnie to ogranicza. Próbuję złapać napięcie po prawej stronie, ale przez to, że noga nie pracuje tak, jak powinna, im niżej schodzę na nogach, tym bardziej boli. A powinnam kręcić nisko, bo rzuca się właśnie z niskich nóg - opowiadała red. Tomaszowi Kalembie z Interia Sport.