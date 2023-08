Ależ bieg Pii Skrzyszowskiej. Mistrzyni Europy nie dała rywalkom szans

Pia Skrzyszowska w doskonałym stylu rozpoczęła zmagania w mistrzostwach świata w Budapeszcie. Mistrzyni Europy w swoim biegu eliminacyjnym zajęła drugie miejsce, przegrała jedynie ze znakomitą Amerykanką Nią Ali i pewnie awansowała do środowego półfinału.

Byłam skupiona, byłam troszkę zdenerwowana. Płotki to najmocniejsza konkurencja tych mistrzostw świata. Celuję w finał, ale nie ukrywam, że będzie trudno

Pia Skrzyszowska nie miała sobie równych. Będzie finał?

Polka, która w swojej serii pobiegła bardzo swobodnie, awansowała do półfinału z czasem 12,65. Był to dziesiąty wynik serii eliminacyjnej, jednak jak się okazuje, równocześnie to także... najlepszy rezultat ze wszystkich biegaczek ze Starego Kontynentu.