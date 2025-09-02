Wstrząs przed mistrzostwami świata. Lekkoatletycznej potędze grożą sankcje za doping

W skrócie Kenia zmaga się z poważnym problemem dopingu, notując ponad 100 wykroczeń w 2024 roku.

Światowe środowisko sportowe rozważa nałożenie na ten kraj sankcji, które mogą obejmować zakaz organizowania międzynarodowych zawodów.

Rekordzistka świata w maratonie, Ruth Chepengetich, jest jedną z ostatnich zawodniczek zawieszonych za stosowanie zakazanych substancji.

Niebawem w Tokio rozpoczną się lekkoatletyczne mistrzostwa świata (13-21 września). W historii tej imprezy Kenia zdobyła aż 171 medali w tym 65 złotych. Pod tym względem ustępuje jedynie takiej potędze, jak USA.

Przed dwoma laty w Budapeszcie Kenia wywalczyła 10 medali (3 złote - 3 srebrne i 4 brązowe), zajmując piąte miejsce w klasyfikacji medalowej. W ubiegłorocznych igrzyskach w Paryżu kraj ten zdobył 11 medali. Wszystkie w lekkoatletyce. Kenia miała cztery złote medale, dwa srebrne i pięć brązowych i w tym sporcie na igrzyskach ustąpiła tylko USA - 34 medale.

Rekordzistka świata w maratonie złapana na dopingu

Tymczasem w tym roku nie ma chyba miesiąca, by opinią publiczną nie wstrząsnęła informacja o stosowaniu dopingu przez czołowych kenijskich sportowców. Niedawno tymczasowo zawieszona została rekordzistka świata w maratonie i była mistrzyni świata w tej konkurencji z 2019 roku - Ruth Chepengetich, która stosowała hydrochlorotiazyd. To lek moczopędny wykorzystywany w leczeniu zatrzymania płynów i nadciśnienia.

Chepengetich w ubiegłym roku pokonała trasę maratonu w Chicago w czasie 2:09.56. To jedyna kobieta na świecie, która złamała granicę 2:10. Kolejna na światowych listach Etiopka Tigst Assefa ma wynik o prawie dwie minuty gorszy - 2:11.53.

Kenijka przekroczyła granice, które wydawały się nie do złamania. Teraz okazuje się, że wpadła na dopingu.

Wielu zawieszonych ostatnio kenijskich lekkoatletów jest powiązanych z Federico Rosą. Jego ojciec - Gabriele Rosa - przybył do Kenii w latach 90. i stworzył firmę, która zajmowała się najpierw doradztwem medycznym, a później została agencją reprezentującą sportowców.

Gabriele był pionierem w stosowaniu testów fizjologicznych w celu optymalizacji wyników w Kenii i jest często nazywany "ojcem współczesnego kenijskiego maratonu". O czym pisał hiszpański naukowiec Jordan Santos-Concejero, parający się antydopingiem.

W 2018 roku Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) zatwierdziła laboratorium w Nairobi do wykonywania testów krwi na potrzeby paszportów biologicznych. Od tego momentu wpadki kenijskich sportowców zaczęły narastać lawinowo.

Skandaliczna liczba wpadek dopingowych Kenijczyków. Poniosą konsekwencje

Ostatni rok był pod tym względem skandaliczny. Ponad 100 przypadków stosowania dopingu sprawiło, że coraz głośniej zaczęło się mówić o nałożeniu sankcji na Kenię. Przecież w podnoszeniu ciężarów kraj zostaje wykluczony z rywalizacji międzynarodowej, jeżeli w ciągu jednego roku wystąpią więcej niż trzy pozytywne wyniki testów, nawet jeśli są to pozytywne wyniki ponownej analizy starych próbek. Kenii do tej pory wszystko uchodziło na sucho.

Interia Sport nieoficjalnie dowiedziała się jednak, że niebawem może dojść do przełomu. Pojawiły się bowiem informacje, że działający przy Światowej Agencji Antydopingowej niezależny komitet CRC (Komitet ds. zgodności z Światowym Kodeksem Antydopingowym) zarekomendował WADA, by Kenijskie NADO uznać za niezgodne z Kodeksem. Dyskusja na ten temat ma się odbyć w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego WADA.

Bardzo możliwe, że jeszcze przed rozpoczęciem lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio Kenia otrzyma zakaz organizowania międzynarodowych zawodów. Jeśli w ciągu najbliższych miesięcy kraj ten nie upora się z problemem dopingu, to kolejnym krokiem może być pozbawienie sportowców tego kraju możliwości startu pod własną flagą. Czy to pomoże? Czas pokaże.

