Polska sztafeta 4x400 metrów walczy o mistrzostwa świata. To będzie ich "być albo nie być"

W Guangzhou zabrakło niewiele , ale już wtedy liderzy ekipy zapowiadali, że niepowodzenie w Chinach nie przekreśla ich aspiracji. W końcu sztafeta 4x400 panów to grupa, która ma bogate tradycje: medale mistrzostw świata, świetne miejsce na igrzyskach w Tokio, a także np. halowy rekord świata z 2018 roku. Im po prostu wypada walczyć do końca.

- Sport bywa brutalny, ale my nie składamy broni. Wiem, że w trakcie sezonu będziemy jeszcze rozmawiali o przeprowadzeniu ataku na awans. Jeśli nie udało się wejść drzwiami, wejdziemy oknem - zapowiadał Maksymilian Szwed , indywidualny halowy wicemistrz Europy na 400 m.

Kluczowe było to, gdzie i kto to okno im wybuduje.

Postanowiliśmy, że będziemy to my: największy, najmocniejszy mityng w Polsce, najlepszy na świecie w całym sezonie 2024, jak wskazuje ranking World Athletics. Wielka widownia, świetny moment w sezonie i ranga powinny uskrzydlić Polaków w walce o potrzebny czas. Nikt się nawet nie zastanawiał, kiedy pojawił się pomysł, żeby ten bieg "drugiej szansy" odbył się na Superauto.pl Stadionie Śląskim 16 sierpnia

Wynik, jaki w tej chwili jest potrzebny do awansu na MŚ, to 2.59,12. Tyle w marcu ubiegłego roku pobiegli zawodnicy z Zambii. Biało-Czerwoni są czwarci pod kreską, ale po występie dalekim od pełni ich potencjału. A przynajmniej w to wierzą sami zainteresowani.