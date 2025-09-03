Partner merytoryczny: Eleven Sports

22-letnia Polka spełnia marzenia. Jest objawieniem tego sezonu. "Nie chcę się zatrzymywać"

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Ten rok jest wyjątkowy dla 22-letniej polskiej lekkoatletki. Alicja Sielska ma na koncie już dwa medale dużych imprez. W ciągu zaledwie tygodnia została w lipcu młodzieżową mistrzynią Europy i brązową medalistką uniwersjady w biegu na 100 metrów przez płotki. Biła tego lata rekordy życiowe i zadebiutowała w Diamentowej Lidze. Teraz - w ostatniej chwili - dzięki relokacji została włączona do polskiej kadry na lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Tokio (13-21 września). - Nie chcę się zatrzymywać - przyznała Sielska.

Alicja Sielska
Alicja Sielska Marcin Golba/Nur PhotoAFP

Alicja Sielska jest objawieniem polskiej lekkoatletyki w tym roku. W ciągu dwóch ostatnich lat zrobiła gigantyczny postęp. Rekord życiowy doprowadziła do wyniku 12,81 sek.

Już teraz 22-latka należy do grona dziesięciu najszybszych płotkarek w historii naszego kraju. Tyle że świat wciąż przyspiesza.

Patryk Sieradzki z rekordem życiowym na 800 metrów podczas mityngu w Budapeszcie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Alicja Sielska spełnia marzenia. W ciągu tygodnia zdobyła dwa medale

- Widać, jak świat szybko biega. Dla mojej głowy to jest zbyt wysoki poziom. Wiem, że mam jeszcze wiele do roboty, by znaleźć się w tej ścisłej światowej czołówce. Dziewczyny uciekają, ale - jak zwykle - staram się je gonić - powiedziała Sielska.

- W tym roku wszystko dzieje się tak szybko i to jest szalone. Wystąpiłam w Diamentowej Lidze i pobiłem w niej rekord życiowy, a jednak liczyłam na więcej i na szybsze bieganie - dodała jedna z najlepszych Europejek w tym sezonie.

Sielska w tym roku spełniła już wiele ze swoich marzeń. Można powiedzieć, że z tego lata jest już rozliczona. Została młodzieżową mistrzynią Europy w Bergen, a to wszystko po tym, jak zawiodła w krajowym czempionacie w Krakowie. Tydzień później wywalczyła brązowy medal uniwersjady.

    Alicja Sielska: Nie umiem się zatrzymać. Nie chcę się zatrzymywać

    Medale, rekordy życiowe, debiut w Diamentowej Lidze, tytuł wicemistrzyni Polski gronie seniorów i w końcu powołanie na lekkoatletyczne mistrzostw świata w Tokio. Sielska jednak chce więcej.

    Nie umiem się zatrzymać. Nie chcę się zatrzymywać. Chcę cały czas lecieć do przodu i spełniać kolejne marzenia
    mówiła Sielska.

    Młoda Polka przyznała, że ostatni czas wiele też ją nauczył. Nagle musiała zacząć sobie radzić z sytuacjami, które do tej pory były dla niej obce.

    - To był bardzo trudny czas dla mojej głowy. Trudno jest mi udźwignąć to wszystko, co się działo. Nagle wokół mnie zrobił się szum. Staram się jednak obyć z nowym życiem - przyznała 22-latka z AZS AKF Kraków.

    Uśmiechnięta lekkoatletka w stroju sportowym z numerem startowym, unosząca obie dłonie w górę, w tle rozmazane sylwetki innych osób i bieżnia.
    Alicja SielskaŁukasz Szelągmateriały prasowe
    Uśmiechnięta kobieta owinięta biało-czerwoną flagą stoi na stadionie lekkoatletycznym, w tle widoczna bieżnia sportowa.
    Alicja SielskaRadosław Jóźwiakmateriały prasowe
    Lekkoatletka w trakcie biegu przez płotki, dynamiczna poza w trakcie pokonywania przeszkody, skupienie na twarzy, sportowy strój startowy z numerem startowym i nazwiskiem.
    Alicja SielskaŁukasz Szeląg/PZLAmateriały prasowe

