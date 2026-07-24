Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce 2026 [TABELA MEDALOWA]

Gospodarzem mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2026 jest angielskie Birmingham. To już 27. edycja mistrzostw Starego Kontynentu, ale dopiero pierwsza na brytyjskiej ziemi. Początkowo ME rozgrywano co cztery lata, ale od 2010 roku organizowane się co dwa lata. W ciągu 84-letniej historii mistrzostw Europy w lekkoatletyce Polacy zdobyli łącznie 166 medali: 54 złote, 52 srebrne i 60 brązowych. Dotychczas reprezentanci Polski na mistrzostwach Europy zajmowali pozycje medalowe w 26 konkurencjach. Najwięcej krążków, bo aż 16 (w tym 7 złotych) wywalczyli w rzucie młotem.

Tegoroczna rywalizacja odbędzie się na obiekcie Alexander Stadium, który w latach 2020-2022 przeszedł dużą modernizację i może pomieścić 18 tys. widzów, z możliwościami tymczasowej rozbudowy do 40 tys., w zależności od zapotrzebowania.

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W programie lekkoatletycznych mistrzostw Europy 2026 zaplanowano 50 konkurencji. Nowościami będą chody na dystansach półmaratonu i maratonu oraz sztafety mieszane 4 x 100 metrów. W zawodach weźmie udział ponad 1600 sportowców z 48 krajów, a podczas siedmiu sesji wieczornych rozdanych zostanie 44 kompletów medali.

Na ostatnich mistrzostwach w 2024 roku, których gospodarzem był Rzym, reprezentanci Polski zdobyli sześć medali. Złoto wywalczyli Natalia Bukowiecka (wówczas jeszcze Kaczmarek) w biegu na 400 metrów oraz Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Po srebra sięgnęły Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów oraz Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Brązowe medale zdobyli Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki oraz Michał Haratyk w pchnięciu kulą. Jak będzie tym razem?

Tabela medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2026

* w tym miejscu pojawi się tabela medalowa mistrzostw Europy w lekkoatletyce po pierwszym dniu rywalizacji

Pia Skrzyszowska ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Natalia Bukowiecka Wojtek Radwański AFP





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