Mistrzostwa Europy oficjalnie w Polsce. Zwrot akcji. Już to potwierdzono

Co prawda Polacy otrzymali wspomniane zawody już kilka lat temu, ale niespodziewane problemy pojawiły się w grudniu 2025. Międzynarodowa federacja nagle stwierdziła, że ponownie wskaże gospodarza imprezy. "Od 2021 roku zmieniły się warunki, na barki organizatora spada zabezpieczenie środków na nagrody dla sportowców, których przed Rzymem nie wypłacano, a to dodatkowe 2-3 miliony euro w budżecie zawodów. Zgłosił się też Belgrad i postanowiono wszcząć ponowną procedurę" - mówił Marek Plawgo w rozmowie z katowickim dziennikiem "SPORT".

Międzynarodowi działacze nie zastanawiali się nawet pół roku. Dziś pojawiło się potwierdzenie dotyczące tego, iż impreza pozostanie jednak w województwie śląskim. Znakomitymi dla kibiców informacjami podzielił się PZLA. "Rada @EuroAthletics powierzyła dziś Polsce organizację lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Do zobaczenia na Śląsku od 3 do 8 czerwca 2028 roku" - czytamy w oficjalnym komunikacie na platformie X. Dla europejskich gwiazd zmagania w Chorzowie będą więc generalną próbą przed lipcowymi igrzyskami olimpijskimi.

"Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Dzisiejsza decyzja europejskiej federacji jest zatem historyczna. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkiej atletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym" - cieszy się prezes PZLA, Sebastian Chmara, w informacji prasowej przekazanej mediom.

Gwiazdy europejskiej lekkoatletyki w Chorzowie. Takiej imprezy jeszcze nie było

Bardzo ucieszą się także kibice, którzy zapewne zobaczą w akcji czołowych rodaków. Nikt nie wyobraża sobie odpuszczenia zawodów przez choćby Natalię Bukowiecką czy Ewę Swobodę. Obie panie powinny celować w medal. Już na wieść o nadchodzących zawodach podekscytowana jest Justyna Święty-Ersetic. "To będzie z pewnością wielkie święto lekkiej atletyki. Jestem przekonana, że komplet widzów zobaczy imponujące zawody, podczas których padną światowe wyniki. Bliskość igrzysk w Los Angeles sprawi, że wielu sportowców będzie chciało już w czerwcu pokazać się ze znakomitej strony. W tym rzecz jasna reprezentanci Polski" - mówi.

Tegoroczny kontynentalny czempionat odbędzie się natomiast w sierpniu. Edycję bezpośrednio poprzedzającą batalię o medale na superauto.pl Stadionie Śląskim zorganizuje Birmingham. Początek 10 sierpnia. Ostatni komplet krążków na Wyspach zostanie z kolei rozdany sześć dni później.

Natalia Bukowiecka Yuichi Yamazaki AFP

Ewa Swoboda Petr David Josek East News

Piotr Lisek Yagiz Gurtug / Middle East Images AFP

