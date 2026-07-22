Gdzie oglądać mistrzostwa Europy w lekkoatletyce 2026? [TRANSMISJE, PROGRAM]

Gospodarzem mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2026 jest angielskie Birmingham. To będzie 27. edycja mistrzostw Starego Kontynentu i dopiero pierwsza na brytyjskiej ziemi. Początkowo ME rozgrywano co cztery lata, ale od 2010 roku organizowane się co dwa lata. Rywalizacja odbędzie się na obiekcie Alexander Stadium, który w latach 2020-2022 przeszedł dużą modernizację i może pomieścić 18 tys. widzów, z możliwościami tymczasowej rozbudowy do 40 tys., w zależności od zapotrzebowania.

W programie lekkoatletycznych mistrzostw Europy 2026 zaplanowano 50 konkurencji. Nowościami będą chody na dystansach półmaratonu i maratonu oraz sztafety mieszane 4 x 100 metrów. W zawodach weźmie udział ponad 1600 sportowców z 48 krajów, a podczas siedmiu sesji wieczornych rozdanych zostanie 44 kompletów medali.

Polacy na mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Jak wygląda nasz bilans medalowy?

W ciągu 84-letniej historii mistrzostw Europy w lekkoatletyce Polacy zdobyli łącznie 166 medali: 54 złote, 52 srebrne i 60 brązowych. Dotychczas reprezentanci Polski na mistrzostwach Europy zajmowali pozycje medalowe w 26 konkurencjach. Najwięcej krążków, bo aż 16 (w tym 7 złotych) wywalczyli w rzucie młotem.

Najlepsze pod względem liczby medali okazały się ME z 1966 roku w Budapeszcie, z których "Biało-Czerwoni" przywieźli aż 15 krążków. Drugim najlepszym wynikiem pod tym względem były mistrzostwa Europy w Monachium z 2022 roku, kiedy to Polacy wywalczyli 14 razy stawali na podium.

Z kolei na ostatnich mistrzostwach w 2024 roku, których gospodarzem był Rzym, reprezentanci Polski zdobyli sześć medali. Złoto wywalczyli Natalia Bukowiecka (wówczas jeszcze Kaczmarek) w biegu na 400 metrów oraz Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Po srebra sięgnęły Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów oraz Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Brązowe medale zdobyli Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki oraz Michał Haratyk w pchnięciu kulą.

Mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2026. Gdzie oglądać? [TRANSMISJE NA ŻYWO, TV]

Wszystkie sesje mistrzostw Europy 2026 w lekkoatletyce będzie można oglądać na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej. Jeśli chodzi o transmisje na żywo w TV, to sesje poranne będą pokazywane na antenie TVP Sport, a wieczorne w TVP 2 lub w TVP Sport.

Zapraszamy również do śledzenia najważniejszych informacji, relacji tekstowych oraz wyników ze wszystkich sesji mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2026 na stronie Interii Sport.

Harmonogram mistrzostw Europy w lekkoatletyce 2026 w Birmingham

Dzień 1 - Poniedziałek, 10 sierpnia 2026

Sesja poranna:

10:35 - Pchnięcie kulą kobiet - eliminacje

10:40 - Rzut młotem mężczyzn - eliminacje (grupa A)

10:45 - 800 m mężczyzn - I runda

11:25 - 100 m kobiet - I runda

11:30 - Skok w dal mężczyzn - eliminacje

11:55 - 400 m mężczyzn - I runda

12:20 - Rzut młotem mężczyzn - eliminacje (grupa B)

12:35 - 400 m przez płotki kobiet - I runda

12:40 - Pchnięcie kulą mężczyzn - eliminacje

Sesja wieczorna:

19:03 - Pchnięcie kulą kobiet - finał

19:10 - Rzut młotem kobiet - eliminacje (grupa A)

19:35 - 100 m przez połotki kobiet - I runda

19:55 - Trójskok kobiet - eliminacje

20:10 - 100 m kobiet - półfinały

20:33 - Pchnięcie kulą mężczyzn - finał

20:38 - Rzut młotem kobiet - eliminacje (grupa B)

20:40 - 5000 m mężczyzn - finał

21:00 - 3000 m z przeszkodami kobiet - I runda

21:40 - Sztafeta mieszana 4 × 400 m - finał

21:50 - 100 m kobiet - finał

Dzień 2 - Wtorek, 11 sierpnia 2026

Sesja poranna:

10:33 - Skok wzwyż mężczyzn - eliminacje

10:35 - Rzut dyskiem mężczyzn - eliminacje (grupa A)

10:45 - 400 m przez płotki kobiet - półfinały

11:15 - 100 m mężczyzn - I runda

11:40 - 110 m przez płotki mężczyzn - I runda

12:00 - Rzut dyskiem mężczyzn - eliminacje (grupa B)

12:05 - 800 m kobiet - I runda

12:40 - 400 m przez płotki mężczyzn - I runda

Sesja wieczorna:

19:05 - Skok o tyczce kobiet - eliminacje

19:10 - Rzut młotem mężczyzn - finał

19:25 - 5000 m kobiet - finał

19:55 - 100 m przez płotki kobiet - półfinały

20:16 - Skok w dal mężczyzn - finał

20:32 - 100 m mężczyzn - półfinały

21:00 - 400 m mężczyzn - półfinały

21:30 - 100 m przez płotki kobiet - finał

21:47 - 100 m mężczyzn - finał

Dzień 3 - Środa, 12 sierpnia 2026

Sesja poranna:

10:35 - 100 m (dziesięciobój mężczyzn) - bieg

10:40 - Rzut dyskiem kobiet - eliminacje (grupa A)

11:05 - 400 m kobiet - I runda

11:20 - Skok w dal (dziesięciobój mężczyzn)

11:40 - 200 m kobiet - I runda

12:00 - Rzut dyskiem kobiet - eliminacje (grupa B)

12:20 - 800 m mężczyzn - półfinały

12:40 - Pchnięcie kulą (dziesięciobój mężczyzn)

12:55 - 400 m przez płotki mężczyzn - półfinały

Sesja wieczorna:

19:05 - Skok wzwyż (dziesięciobój mężczyzn)

19:45 - Rzut młotem kobiet - finał

19:55 - 110 m przez płotki mężczyzn - półfinały

20:20 - 200 m kobiet - półfinały

20:40 - Trójskok mężczyzn - eliminacje

20:50 - 400 m mężczyzn - finał

21:08 - 400 m przez płotki kobiet - finał

21:22 - 400 m (dziesięciobój mężczyzn)

21:47 - 110 m przez płotki mężczyzn - finał

Dzień 4 - Czwartek, 13 sierpnia 2026

Sesja poranna:

10:33 - 110 m przez płotki (dziesięciobój mężczyzn) - serie

10:55 - Skok wzwyż kobiet - eliminacje

11:05 - 200 m mężczyzn - I runda

11:20 - Rzut dyskiem (dziesięciobój mężczyzn) - grupa A

11:30 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn - I runda

12:10 - 800 m kobiet - półfinały

12:25 - Rzut dyskiem (dziesięciobój mężczyzn) - grupa B

12:45 - 400 m kobiet - półfinały

13:00 - Skok o tyczce (dziesięciobój mężczyzn) - grupa A

13:35 - Rzut oszczepem kobiet - eliminacje (grupa A)

13:45 - Skok o tyczce (dziesięciobój mężczyzn) - grupa B

14:55 - Rzut oszczepem kobiet - eliminacje (grupa B)

Sesja wieczorna:

18:35 - Rzut oszczepem (dziesięciobój mężczyzn) - grupa A

19:35 - Rzut oszczepem (dziesięciobój mężczyzn) - grupa B

19:40 - Trójskok kobiet - finał

19:50 - Skok o tyczce kobiet - finał

20:05 - 200 m mężczyzn - półfinały

20:29 - 3000 m z przeszkodami kobiet - finał

20:45 - Rzut dyskiem kobiet - finał

21:10 - 1500 m (dziesięciobój mężczyzn)

21:28 - 800 m mężczyzn - finał

21:50 - 200 m kobiet - finał

Dzień 5 - Piątek, 14 sierpnia 2026

Sesja poranna:

10:35 - 100 m przez płotki (siedmiobój kobiet) - serie

10:40 - Rzut oszczepem kobiet - eliminacje (grupa A)

10:50 - Skok o tyczce mężczyzn - eliminacje

11:05 - Sztafeta 4 × 400 m mężczyzn - I runda

11:25 - Skok wzwyż (siedmiobój kobiet) - grupy

11:35 - Sztafeta 4 × 400 m kobiet - I runda

12:00 - Rzut oszczepem kobiet - eliminacje (grupa B)

12:05 - 1500 m mężczyzn - I runda

Sesja wieczorna:

19:35 - Pchnięcie kulą (siedmiobój kobiet)

19:45 - 10 000 m kobiet - finał

20:00 - Skok wzwyż mężczyzn - finał

20:30 - Rzut dyskiem kobiet - finał

20:40 - 400 m przez płotki mężczyzn - finał

20:55 - 200 m (siedmiobój kobiet) - serie

21:25 - 200 m mężczyzn - finał

21:46 - 800 m kobiet - finał

Dzień 6 - Sobota, 15 sierpnia 2026

Sesja poranna:

07:30 - Półmaraton - chód sportowy mężczyzn

07:30 - Półmaraton - chód sportowy kobiet

07:30 - Maraton - chód sportowy mężczyzn

07:30 - Maraton - chód sportowy kobiet

10:25 - Skok w dal (siedmiobój kobiet)

11:50 - Skok w dal kobiet - eliminacje

11:55 - Rzut oszczepem (siedmiobój kobiet)

12:15 - 1500 m kobiet - I runda

12:40 - Sztafeta 4 × 100 m kobiet - I runda

13:00 - Sztafeta 4 × 100 m mężczyzn - I runda

Sesja wieczorna:

19:45 - 800 m (siedmiobój kobiet)

20:01 - Rzut oszczepem mężczyzn - finał

20:07 - Skok wzwyż kobiet - finał

20:10 - 400 m kobiet - finał

20:17 - Trójskok mężczyzn - finał

20:25 - 10 000 m mężczyzn - finał

21:07 - 1500 m mężczyzn - finał

21:33 - Sztafeta 4 × 100 m mężczyzn - finał

21:48 - Sztafeta 4 × 100 m kobiet - finał

Dzień 7 - Niedziela, 16 sierpnia 2026

Sesja poranna:

07:30 - Maraton kobiet

08:10 - Maraton mężczyzn

Sesja wieczorna:

19:30 - Skok o tyczce mężczyzn - finał

19:55 - Rzut oszczepem kobiet - finał

20:05 - Skok w dal kobiet - finał

20:35 - Sztafeta mieszana 4 × 100 m - finał

20:50 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn - finał

21:13 - 1500 m kobiet - finał

21:33 - Sztafeta 4 × 400 m kobiet - finał

21:48 - Sztafeta 4 × 400 m mężczyzn - finał

Ewa Swoboda JEWEL SAMAD / AFP AFP

Pia Skrzyszowska Jane Barlow East News





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