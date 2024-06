Zwrot ws. Polki w ME, niesłusznie wyrzucona. Zaskakująca decyzja, jest szansa

Klaudia Wojtunik dostanie jednak szansę występu w półfinale mistrzostw Europy. Władze PZLA do końca walczyły o usunięcie kuriozalnej kary dyskwalifikacji za rzekomy falstart polskiej specjalistki od 100 m przez płotki, mimo odrzucenia ich protestu. Apelacja dała jednak efekt, Wojtunik wraca do rywalizacji. O półfinał musi jednak walczyć, pobiegnie sama. Musi uzyskać czas poniżej 13.23 s, a to jest zdecydowanie w jej zasięgu.