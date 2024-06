To było szalone. Kosmiczny bieg Natalii Kaczmarek. Trener łapał się za głowę

- Spodziewałem się, że nastąpi to w tym roku, ale myślałem, że będzie to dopiero na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wiedziałem jednak, że jest wyśmienicie przygotowana. Wiem, co robiła na treningach. Jest w trakcie ciężkich przygotowań do igrzysk, a już osiąga niesamowite prędkości. W ostatnich dniach nawet wypuściliśmy ten trening, żeby był błysk w Rzymie. I błysnęła! Zareagowała znakomicie na to. Mogę powiedzieć, że mocno liczyłem na to złoto i mówiłem, że pobiegnie tyle, na ile zmuszą ją rywalki, a konkretnie Adeleke. Wspominałem też, że granicą będzie około 49 sekund. Gdyby Adeleke pobiegła szybciej, to na tę chwilę mogłoby nieco braknąć, chociaż znając charakter Natalii i jej zawziętość i to, co robi na ostatnich metrach, to dałaby sobie radę.

Te 48 sekund staje się symboliczne, bo przecież 48 lat temu Irena Szewińska ustanowiła ostatni rekord Polski na tym dystansie.

Reklama