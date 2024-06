Show Natalii Kaczmarek, a tu takie sceny w tle. Wszystko uchwyciła kamera

Natalia Kaczmarek wprawdzie była faworytką do złota w biegu na 400 metrów podczas mistrzostw Europy w Rzymie, ale wysoko oceniano też szanse Rhasidat Adeleke. I faktycznie, Irlandka w poniedziałkowym finale rzuciła wyzwanie Polce , do końca walcząc z nią o triumf.

"Chciałam być tą mistrzynią Europy, bo wiedziałam, że mnie na to stać. Startowałam w Rzymie w roli faworytki i nie ukrywam, że było ciężko. Kiedy szłam w tunelu na stadion, to - nie wiem dlaczego - przemknęło mi przez myśl, że może pobiję rekord Polski. Myślałam jednak o czasie 49,20 sek. O złamaniu 49 sekund kompletnie nie marzyłam" - opowiadała później w rozmowie z Interią.

Natalia Kaczmarek wspierana przez bliskich. Wzruszające sceny

"Mam jeszcze jedno zadanie przed sobą, bo chciałabym wesprzeć sztafetę. Mam nadzieję, że to się uda, bo w dniu finału obudziłam się lekko chora. Zobaczymy, co będzie we wtorek. Mam nadzieję na wykurowanie się, bo nie będę biegała w eliminacjach sztafety. Liczę na to, że będzie finał i zdobędziemy medal" - podkreśliła.