Po biegu zaczęły napływać niepokojące wieści o złotej medalistce ME. Kaczmarek źle się poczuła, zaczęła mocniej kaszleć i wymagała pomocy lekarzy. Okazało się, że problemy naszej gwiazdy miały związek z infekcją, jaką przechodziła w ostatnich dniach. A to nie koniec, bowiem w pokoju opieki medycznej wylądowała także Marika Popowicz-Drapała.

Chwile grozy po finale Polek. Gwiazda wyznaje wprost, gorzkie słowa

Na słowa lekkoatletki błyskawicznie zareagowali internauci, którzy dodali 35-latce otuchy w tym trudnym dla niej czasie. "Robicie nam każde Mistrzostwa. Nie jesteście robotami. Wielki szacunek za walkę", "Jesteście zawsze wielkie, zawsze jesteście drużyną. Tym razem bez medalu, ale walczyliście do końca", "Iga, oglądanie kobiecej sztafety 4x400m to zawsze przyjemność i ogromne emocje! Zostawiłyście serce na bieżni. Raz się wygrywa, raz nie. Istota sportu", "Wiemy, że zrobiłyście wszystko, co w Waszej mocy i dziękujemy Wam za to", "Jeszcze będzie pięknie", "Iga dałaś z siebie wszystko, a na pewno jeszcze pokażesz klasę na Igrzyskach" - czytamy w komentarzach.