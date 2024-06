Gorące krzesło poparzyło reprezentanta Polski. Katastrofa w ostatniej chwili

Pechowiec - tak śmiało można nazwać Mateusza Borkowskiego. Rok temu pobił fantastyczny rekord życiowy w półfinale mistrzostw świata w Budapeszcie, czekał na wyniki ostatniego biegu. I z finału wyrzucił go nieznacznie Amerykanin Bryce Hoppel. W Rzymie 27-letni zawodnik AZS AWF Warszawa w pierwszej serii uzyskał czwarty czas, był pierwszym oczekującym na tzw. gorącym krześle. Szalony ostatni bieg go tego półfinału pozbawił. Awansował za to najmłodszy z Polaków: Filip Ostrowski.