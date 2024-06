Dramat Polki, bezwzględni sędziowie. Koniec marzeń o sukcesie w ME

Siciarz pobiegła w pierwszej serii znakomicie, czas 12.94 s, najlepszy w tym roku, dał jej awans do półfinału. Majewska spisała się nieco gorzej, była trzecia w ostatniej serii, ale rezultat 13.11 s też wystarczył do znalezienia się w gronie 24 najlepszych specjalistek na kontynencie.

Polka wystartowała, bieg przerwano. A za chwilę ją wyrzucono

Dramat spotkał Wojtunik - miała łzy w oczach, nie wierzyła w to, co się stało na stadionie w Rzymie. A została zdyskwalifikowana, bo prawdopodobnie za mocno nacisnęła na bloki tuż przed startem do biegu. I aparatura zmierzyła jej czas reakcji szybszy o 16 tysięcznych od dopuszczalnego.