Błąd za błędem, a nasz rekordzista i tak najlepszy. Co to będzie dalej!

Błędy Jakuba Szymańskiego i... zwycięstwo w eliminacjach. Awans Krzysztofa Kiljana, komplet Polaków w półfinale

Szymański musiał zaś biec, bo jego rekord życiowy - również z tego samego dnia, gdy Czykier uzyskał przepustkę do Paryża, 13.45 s , jednak tak nie imponuje. Młody płotkarz SKLA Sopot też ma jedna świetną dyspozycję, to już widać.

Ze startu ruszył znakomicie, choć sam czas reakcji już tak porywający nie był (0.162 s). Szybko jednak uzyskał znaczną przewagę nad rywalami, mimo że popełnił... wiele błędów. Mocno uderzył w trzy pierwsze płotki, one mogły wybić go z rytmu i pozbawić miejsca w półfinale. Ale nie pozbawiły: Szymański miał całkiem sporą przewagę nad rywalami, gdy na końcu jakby zaczął zwalniać. Niemal dogonił go Austriak Enzo Diessl, Polak był jednak pierwszy (13.53 s).