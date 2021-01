Legia późno bierze się za transfery. Dlaczego? Czy Raków Częstochowa może zagrozić liderowi z Warszawy w walce o mistrzostwo? Czy w przyszłości Robert Lewandowski może zostać współwłaścicielem Legii?

Tuż przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy w najnowszym podcaście "Legia to jest potęga" o Legii rozmawiają komentator Polsatu Sportu i felietonista Interii Cezary Kowalski oraz dziennikarze Interii Zbigniew Czyż i Olgierd Kwiatkowski.

Najważniejszy temat jest oczywisty. Legia do tej pory nie dokonała żadnego transferu do klubu. O czym to świadczy i jakie mogą być tego konsekwencje? - Nie ma w Legii pieniędzy. Pieniądze za transfer Michała Karbownika budziły nadzieję, że te nowe nazwiska w Legii się pojawią. Bo one są niezbędne - mówi Cezary Kowalski. - Legia traci grube miliony z powodu braku kibiców na stadionie. Najwięcej w Polsce. Klub musi oszczędzać. Są przecież na świecie wielkie zespoły, które grały sezon bez transferów i wcale im to źle nie wychodziło - powiedział Olgierd Kwiatkowski.

Ta sytuacja rodzi pytania, czy warszawski klub, lider - ale tylko z jednym punktem przewagi po 14. meczach Ekstraklasy, może obawiać się utraty swojej pozycji. - Te kluby, które są za Legią, nie mają prawa mieć kompleksów jeśli chodzi o skład. Jeśli chodzi o: firmę, budżet, tradycje, dokonania to tu jest gorzej, ale nazwy nikt nie będzie się obawiał. Myślę, że te zespoły zwietrzyły szanse - twierdzi Cezary Kowalski.



Raków Częstochowa, z którym Legia zagra już 6 lutego, to największy rywal w walce o obronę tytułu? - Raków jest drużyną idącą w górę, nie ma kompleksów, z idącym w górze szkoleniowcem - mówi komentator Polsatu Sport. - To zaskakująca sytuacja, że mecz Legia - Raków będzie spotkaniem na szczycie. Raków ma swoje pięć minut, chce wykorzystać sytuację - dodaje Olgierd Kwiatkowski.

Legia oszczędza na transferach, bo sytuacja finansowa w klubie z Łazienkowskiej nie jest najlepsza. W związku z tym oczekuje się w niedalekiej przyszłości zmiany właściciela. Rozmowy, jakie odbył na początku roku prezes Dariusz Mioduski z Robertem Lewandowskim, zrodziły spekulacje, że to może kapitan reprezentacji Polski może w przyszłości zostać współwłaścicielem klubu, a może jego menedżer Pini Zahavi?

- W Legii od jakiegoś czasu poszukiwany jest inwestor. Problemy finansowe sprawiają, że taki ruch prędzej czy później - kupno udziałów w klubie - z pewnością nastąpi - mówi Cezary Kowalski. - Pini Zahavi z pewnością nie byłby dobrym właścicielem. Kiedyś chciał kupić Polonię Warszawa i interesowały go tylko tereny wokół stadionu. Miał wiele dziwnych transakcji kupna klubów w Belgii, na Cyprze, w Rumunii - przypomniał Kwiatkowski.

- Rozmawialiśmy kiedyś z Mateuszem Borkiem z Robertem o jego przygodach w Legii. Był w Legii dwa razy. Mówił nam, że on nie czuje Legii, nigdy nie marzył o Legii nawet wówczas kiedy do niej trafił. Ale dziś może ma zupełnie inne spojrzenie - podkreśla Cezary Kowalski.

