Legia to jest potęga

Czy Legia rozczarowała w meczu z Lechem Poznaniu? Czy z ośmioma punktami przewagi na sześć kolejek przed końcem rozgrywek Legia może czuć się pewna mistrzostwa Polski? A skoro tak, czy to nie najlepszy czas, by budować już drużynę pod kątem gry w eliminacjach europejskich pucharów?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia To Jest Potęga. Olgierd Kwiatkowski, Cezary Kowalski I Zbigniew Czyż Po Meczu Z Lechem Poznań (Odcinek 11.). Wideo INTERIA.TV

W najnowszym podcaście Interii o Legii rozmawiają Zbigniew Czyż i Olgierd Kwiatkowski z Interii oraz komentator Polsatu Sport i felietonista naszego portalu Cezary Kowalski.

- Mecz z Lechem nie mógł się podobać - zgodnie twierdzą rozmówcy. Legia nadal prowadzi w Ekstraklasie z - wydaje się - wystarczającą przewagą. - Ale każdą, nawet taką przewagę można roztrwonić - przypomina Cezary Kowalski.

Z perspektywy Legii najważniejsze jest jednak zbudowanie silnej drużyny na nowy sezon i właściwe transfery, by móc powalczyć o fazę grupową albo Ligi Mistrzów albo Ligi Europy. To właśnie teraz jest moment, by sprowadzić piłkarzy, którzy mają wzmocnić zespół. Ale czy w Legii ktoś nad tym panuje? Kowalski twierdzi, że panuje silny rozdźwięk między dyrektorem sportowymi Radosławem Kucharskim i trenerem Czesławem Michniewiczem.

Przed Legią w niedzielę mecz z Cracovią. W ostatnim czasie różnie bywało. Cracovia wygrywała w Pucharze Polski i Superpucharze, w lidze na ogół górą jest Legia. Trenerzy obu zespołów Michniewicz i Michał Probierz bardzo się przyjaźnią, często grają w tenisa. Ale stawka meczu jest zbyt wysoka, żeby pozwolić sobie na sentymenty.