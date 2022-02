LEGIA TO JEST POTĘGA - ODCINEK 23. WIDEO

Na pytanie co pokazała Legia w meczu z Wartą, Szczepanik podpowiedział, że "nic".

- Legia nie istniała przez ponad 60. minut nie potrafiła stworzyć żadnego zagrożenia pad bramką Warty.

Dziennikarz Interii podobnie, jak Kowalski nie miał wielkich pretensji do Artura Boruca za czerwona kartkę i nerwowe reakcje przed oraz po niej.

- Media rzuciły się na Boruca, a ja bym go nie potępiał. Nic specjalnego obrońcy rywala nie zrobił - uważa Kowalski.

- Boruc przez wiele lat grał na Wyspach, w tym w Szkocji i Championship, gdzie do takich sytuacji dochodzi często - przypomniał Szczepanik.

Dziennikarze analizowali także jakie są szanse na to, że właścicielem klubu przestanie być Dariusz Mioduski, a także terminarz, który w tej chwili sprzyja Legii.

- Legia na początek rundy ma takie mecze - Lubin, Warta, dwa razy Termalika i u siebie Wisła oraz Śląsk. Gdyby wszystko teraz wygrała, to miałaby miejsce w środku tabeli. Piłkarzom dałoby to komfort psychiczny. W drugiej części rundy Legię czekają ciężkie wyjazdy do Lecha i Pogoni - przypomniał Szczepanik.

