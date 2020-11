Czy klasyk Legia - Lech mógł się podobać? Czy to jest już ta Legia, którą może się pochwalić Czesław Michniewicz? Co może zatrzymać Legię w drodze do mistrzostwa? Na te i inne pytania, w programie "Legia to jest potęga", odpowiadają komentator Polsat Sport Cezary Kowalski i dziennikarze Interii Zbigniew Czyż i Olgierd Kwiatkowski.

- Tylko żałować, że nie było kibiców. Dramaturgia byłaby jeszcze większa. Mecz jak na polską ligę stał na wysokim poziomie - ocenił mecz Cezary Kowalski. - Lech miał pod koniec pierwszej połowy przewagę, ale na drugą połowę Legia wyszła bardziej zdeterminowana i zmotywowana. Byłem na tym meczu. Mógł się podobać - dodał Olgierd Kwiatkowski.

Legia miała oczywistego bohatera tego spotkania - Kacpra Skibickiego. 19-letni pomocnik strzelił gola, miał udział przy zwycięskiej bramce dla Legii. Ale też wiele dobrego dla drużyny zrobił Artur Boruc. W końcówce meczu zapobiegł utracie drugiego gola przez Legię. - Byłem przeciwny temu transferowi. Sądziłem, że 40-letni bramkarz to chwyt marketingowy, ale myliłem się - stwierdził komentator Polsatu Sportu.

Po dwóch miesiącach pracy Legia pod ręką Czesława Michniewicza nabiera pewnego wyrazistego stylu. Trener mistrzów Polski wciąż nie znalazł mieszkania w Warszawie, mieszka w Legia Training Center. - Można mu różne rzeczy zarzucić, ale to jest fanatyk piłki. Jednego nie można mu odebrać - od rana do wieczora pracuje. Uczy się, jeździ oglądać mecze, analizuje, rozpracowuje rywali - opowiada Kowalski.

Czy Legia Czesława Michniewicz wjechała już na drogę do mistrzostwa Polski? - Największym przeciwnikiem Legii jest teraz Covid. Nie wiadomo, czy zespół znów nie zostanie dotknięty przez chorobę, jak potoczy się sytuacja w kraju - mówił Kwiatkowski. - Obowiązkiem Legii Michniewicza jest mistrzostwo Polski. Po to tu przyszedł - dodał Kowalski.

