Lech na właściwym torze - odc. 33. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lech Poznań po porażce z Rakowem Częstochowa nie tylko przestał być liderem tabeli Ekstraklasy, ale spadł aż na trzecie miejsce. Jak może wyglądać walka o mistrzostwo Polski? Co dla Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin jest ułatwieniem w przeciwieństwie do Lecha? Jaki proces musi szybko przejść poznańska drużyna? Jakich analogii do sytuacji ligowej z 2015 roku można szukać? Czy finał Pucharu Polski okaże się momentem zwrotnym również dla finiszu rozgrywek Ekstraklasy? O tym wszystkim można posłuchać w najnowszym odcinku podcastu poznańskich dziennikarzy Sport.Interia.pl - "Lech na właściwym torze".