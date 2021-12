Lech na właściwym torze - Odcinek 30. WIDEO WIDEO |

Lech Poznań, choć przegrał w Radomiu z Radomiakiem, wciąż jest pierwszy w tabeli PKO Ekstraklasy. Czy ten niekorzystny wynik powinien bardzo martwić kibiców Lecha, czy jednak przewodzenie w tabeli sprawia, że nie powinno być mowy o nerwowości? W jakiej sytuacji stawia Lecha fatalna jesień w wykonaniu Legii Warszawa? Czy Lech Poznań ma know-how, by zdobyć mistrzostwo Polski? To główne tematy kolejnego odcinka podcastu "Lech na właściwym torze". - Lech stąpa po cienkim lodzie, jego przewaga nad rywalami jest bardzo nikła. Wiele wskazuje na to, że wiosną czeka nas thriller. Chodzi teraz o to, by był to thriller z happy endem - uważa Radosław Nawrot ze Sport.Interia.pl. - Myślę, że pierwsze miejsce w tabeli, które dziś zajmuje Lech, zapewnia względny spokój. Gdyby miał tyle samo punktów, ale tym liderem Ekstraklasy by nie był, odbiór sytuacji przez kibiców byłby zupełnie inny - podkreśla Bartosz Nosal w podcaście "Lech na właściwym torze". Czy Lechowi przydałaby się "poznańska wersja Lukasa Podolskiego"? W czym może pomóc zimowe wzmocnienie składu? O tym wszystkim w 30. odcinku podcastu "Lech na właściwym torze".