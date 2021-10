Lech na właściwym torze - Odcinek 26. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lech Poznań wygrał z Legią Warszawa i jest liderem PKO Ekstraklasy. W ligowym hicie osiągnął jednak coś więcej niż trzy punkty.



- Wygrany mecz z Legią w Warszawie jest cezurą: oddziela wątpliwości od pewności, ale nie co do tego, że Lech będzie mistrzem Polski i wszystko się dobrze skończy. Można przejść do normalnych rozważań i rozmów o Lechu, bez tych wątpliwości, które towarzyszyły kibicom przez ostatnie lata i miesiące - przekonuje Radosław Nawrot ze Sport.Interia.pl.



- Lech do Warszawy pojechał po lekarstwo. Zażył je, gorączka mu spadła - dodaje. - Albo inaczej: zamiast usłyszeć, że jest nieuleczalnie chory, dowiedział się, że rokowania są niezłe - uzupełnia Bartosz Nosal w nowym odcinku podcastu "Lech na właściwym torze", w całości poświęconym meczowi Legia Warszawa - Lech Poznań.