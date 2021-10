Lech na właściwym torze - odc. 25. WIDEO WIDEO |

Mecz Legia - Lech, hit PKO Ekstraklasy, w całości był tematem kolejnego odcinka podcastu poznańskich dziennikarzy Sport.Interia.pl, "Lech na właściwym torze". - Dla mnie Legia - Lech to jest hit Ekstraklasy bez względu na to, na którym miejscu w tabeli jest drużyna z Warszawy, tę niską pozycję traktuję tylko w kategorii ciekawostki. Czekam na ten spotkanie Legii i Lecha w Warszawie chyba najbardziej od 2015 roku, gdy Lechowi Macieja Skorży udało się zrewanżować w lidze za porażkę w finale Pucharu Polski. Mecz Legia - Lech to też pojedynek trenerów, Czesława Michniewicza i Macieja Skorży, których uznaję za jednych z najlepszych taktyków w całej Ekstraklasie - mówi Bartosz Nosal. - Pozycja Czesława Michniewicza w Legii jest zupełnie inna niż różnych trenerów w Poznaniu, choćby Dariusza Żurawia rok temu, który był w podobnej sytuacji, gdy dobre występy w europejskich pucharach nie szły w parze z punktowaniem w Ekstraklasie. Dziś w Lechu pracuje Maciej Skorża, powszechnie tu szanowany, nazywany "Panem Trenerem", nie ma w ogóle myślenia o zmianie szkoleniowca. W przypadku Czesława Michniewicza, Legia na pewno nie jest zwieńczeniem trenerskiej przygody. Za takie traktowałbym objęcie przez niego reprezentacji Polski i - ponownie - Lecha Poznań - dodaje Radosław Nawrot.