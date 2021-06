Lech na właściwym torze - odcinek 14. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lech Poznań musi się przyzwyczaić do tego, że ludzie w niego wątpią, co jest dosyć dziwną sytuacją, bo kibicowanie opiera się na wierze, często irracjonalnej. Kibice Lecha Poznań wątpią i przekonać ich do tego, że sukces jest możliwy, będzie trudno. Ciężko to zrobić Joelem Pereirą. W tym przypadku optymizm można opierać na wcześniejszych transferach Portugalczyków, czyli Tiby i Amarala. Co do kolejnych transferów Lecha, mamy informacje, że Maciej Skorża i jego sztab, opiniując kandydatów na nowych piłkarzy przedstawionych przez klub, zasugerowali, by poszukać jeszcze głębiej i lepiej. To w kwestii transferów do klubu. Co do odejść, to czy musi tak być, że co roku jeden wychowanek musi opuszczać Lecha Poznań? Czy musi być tak, że teraz odchodzi Tymoteusz Puchacz, a za rok odejdzie Jakub Kamiński? - zastanawiają się Bartosz Nosal i Radosław Nawrot w kolejnym odcinku podcastu "Lech na właściwym torze".