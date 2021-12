Dla Lecha Poznań zakończona właśnie runda jesienna PKO Ekstraklasy jest najlepszą od prawie 30 lat temu. Świetne wyniki, przewodzenie tabeli i brak zapowiedzi poważnych strat kadrowych w przerwie zimowej sprawiają, że Lech - mimo naciskającej grupy pościgowej - musi uchodzić za faworyta do mistrzostwa Polski.



Podcast "Lech na właściwym torze" - odc. 29

- Czy poznaniacy mają pełną świadomość tego, że Lech w rundzie jesiennej dokonał czegoś naprawdę dużego? Mam wrażenie, że mała strata pozostałych drużyn z czołówki tabeli Ekstraklasy przyczyniła się do tego, że patrzenie na liderowanie Lecha jest trochę podszyte niepewnością - uważa Bartosz Nosal ze Sport.Interia.pl. - Tak, Lech nie oderwał się od peletonu, jak Mongoł na etapie do Poznania, nie uciekł tak, że inni o nim już zapomnieli. Tuż za nim jest Pogoń Szczecin, która wygląda dobrze od dłuższego czasu, z czym nie wszyscy jeszcze niedawno chcieli się zgodzić.. Do tego Raków Częstochowa. No i jest też Lechia Gdańsk - wylicza Radosław Nawrot, współtwórca podcastu "Lech na właściwym torze".

- Na podstawie statystycznych prognoz długookresowych, Lech ma dziś ponad 50 procent szans na mistrzostwo Polski. Ta przewaga mocno wzrosła po ostatnich wpadkach Rakowa. Lech jest faworytem - podkreśla Bartosz Nosal

- Statystyka i matematyka mówią nam dużo, ale w futbolu mamy pierwiastek szaleństwa i nieprzewidywalności. Argumentem za tym, że się uda, jest trener Skorża, czy - jak mówią kibice - Pan Trener Maciej Skorża - uważa Radosław Nawrot.

Którzy piłkarze Lecha Poznań byli najlepsi w rundzie jesiennej PKO Ekstraklasy? Który punkt Lecha jest dziś najsłabszym? Zapraszamy do słuchania 29. odcinka podcastu "Lech na właściwym torze" na różnych platformach.

