Szokujące sceny na szosie. Autokar piłkarskiego klubu płonął jak pochodnia

Niemal nic nie zostało z autokaru, którym podróżowali piłkarze drużyny Barnsley. Zespół wracał właśnie z meczu League One, który przyniósł mu zwycięstwo nad Exeter 1:0, gdy nagle pojazd klubu zapalił się. Choć cała sytuacja wyglądała niezwykle groźnie, na szczęście nikomu nic się nie stało - wszyscy pasażerowie piłkarskiego autobusu zdążyli się ewakuować zanim do reszty opanowały go płomienie.