Ed Sheeran - jeden z najlepiej zarabiających muzyków na świecie - wykupił na rok prawo do pojawienia się na koszulkach swojej ukochanej drużyny, Ipswich Town. I to zarówno męskiej, jak i żeńskiej. To bardzo rzadki przypadek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ipswich Town - West Bromwich Albion 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS) Eleven Sports

Reklama

Męska drużyna Ipswich Town gra w League One, czyli na zaledwie trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii (po Premier League i Championship). Na dodatek zajmuje tam dopiero dziewiąte miejsce. Kobiecy zespół jest jeszcze niżej, bo na czwartym poziomie w Anglii.



Ed Sheeran z kolei to jeden z najbardziej rozchwytywanych muzyków na świecie. Anglik kasuje około 400 tysięcy złotych dziennie! To on postanowił pomóc drużynie, której kibicuje od lat. Podpisał roczną umowę na obecność na koszulkach Ipswich Town.



Reklama

Tajemnicze znaki na koszulkach Ipswich Town nawiązywać mają do albumów piosenkarza. Sam Ed Sheeran tego nie wyjaśnił, ale pierwszy album piosenkarza nosił tytuł "+", drugi "x", a trzeci "÷".



Dyrektor ds. sprzedaży w Ipswich Town Rosie Richardson powiedziała, że jest podekscytowana tą sytuacją. Klub z Ipswich wielokrotnie gościł Eda Sheerana na stadionie, teraz cieszy się na współpracę z nim także w kwestiach sponsoringowych i marketingowych.