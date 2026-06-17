Kapitalny zwrot akcji w finale! Legia Warszawa blisko tytułu [WIDEO]

Początek spotkania należał do Zastalu. Dzięki skutecznej grze Jayvona Maughmera i Dwighta Wilsona goście wypracowali przewagę, a pierwszą kwartę wygrali 26:17. W drugiej odsłonie zielonogórzanie powiększyli prowadzenie nawet do 13 punktów, jednak Legia zaczęła odrabiać straty i na przerwę schodziła przy wyniku 40:48.

Po zmianie stron warszawianie konsekwentnie zmniejszali dystans do rywali. Choć świetnie dysponowany Jakub Szumert długo utrzymywał Zastal na prowadzeniu, przed ostatnią kwartą przewaga gości stopniała do pięciu punktów (67:62).

Decydujące momenty należały do Legii. Wsady Jayvona Gravesa i Race'a Thompsona dały gospodarzom prowadzenie, a skuteczny DJ Brewton poprowadził zespół do zwycięstwa 84:80. Stołeczna drużyna prowadzi w serii 3-2 i jest już tylko krok od mistrzostwa Polski.



