Kapitan reprezentacji punktuje Marcina Gortata. Gdzie był wtedy jego charakter. Wideo WIDEO |

- Gdzie był charakter Marcina Gortata na Eurobaskecie w 2013 roku, gdy zakazał nam rozmów z dziennikarzami, musieliśmy przejść przez mix zonę i najlepiej by było, gdyby nikt się nie odezwał. Gdzie był jego charakter na Eurobaskecie w 2011 roku, gdy jego kontrakt był ważniejszy niż gra dla reprezentacji Polski - mówi kapitan koszykarskiej reprezentacji Mateusz Ponitka. Polak rozwiązał właśnie kontrakt z Zenitem Sankt Petersburg. Zanim to zrobił były koszykarz NBA Marcin Gortat napisał na twitterze "Przykre jest to że pełni on role kapitana naszej Kadry. Wydaje mi się ze wiele osób oczekiwało innej decyzji. Trzeba pamiętać ze opaska kapitana była mu dana przez prezesa. Teraz zbiera podwójna krytykę za pełnienie takiej roli. Pomijając wszystkie te aspekty..."

"Gdzie jest charakter? Ludzkie emocje? Jedność? Wsparcie? Poczekajmy również na jego wypowiedź, (jeżeli takie jeszcze nie było) - napisał Marcin Gortat. Dziś w tej sprawie zabrał głos Mateusz Ponitka.