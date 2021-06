Koszykówka. Łukasz Koszarek: Wiemy, że turniej nie kończy się na meczu ze Słowenią (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Reprezentacja Polski koszykarzy w swoim drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio zmierzy się w Żalgirio Arena w Kownie ze Słowenią. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie B i uniknięcie w półfinale gospodarza turnieju, Litwy. W rankingu światowym Polska jest notowana na 13. miejscu, Słowenia zajmuje 16. lokatę. Tylko dlatego, że w kwalifikacjach do mistrzostw świata nie mogła wystawić najlepszych zawodników grających w lidze NBA i klubach Euroligi, których terminy kolidowały z kalendarzem FIBA. Nie wystąpiła w światowym czempionacie, w którego trzech poprzednich edycjach zajmowała miejsca dziewiąte (2006), ósme (2010) i siódme (2014). Biało-czerwoni do mundialu zakwalifikowali się po 52 latach nieobecności i w Chinach (2019) wywalczyli ósmą lokatę, co wydźwignęło ich na wysoką pozycję w rankingu.



Co przed meczem Polska - Słowenia mówi Łukasz Koszarek?