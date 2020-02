Koszykówka. Prezes PZKosz Radosław Piesiewicz dla Interii: Czekam na kontakt od Adama Waczyńskiego. Wideo WIDEO |

- Pierwszy raz wyciągnąłem rękę do Adama Waczyńskiego w ubiegłym roku przed mistrzostwami świata. Teraz to ja czekam na kontakt od niego. Zawsze chętnie się spotkam z Adamem, porozmawiam i liczę na to, że będzie grał w kadrze. Powtarzam, to nie zależy ode mnie tylko od selekcjonera Myke'a Tylora. Mówiąc o mediach społecznościowych podczas Gali Mistrzów Sportu nie miałem nikogo na myśli - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Koszykówki Adam Piesiewicz.