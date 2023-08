Wysoka porażka reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" przegrali z kretesem

Zagraliśmy bardzo fizyczny mecz. Zbiórka w ataku, czyli nasza bolączka z pierwszych meczów, jest trochę poprawiana. Na początku Serbowie trafili kilka rzutów, ale "ustaliśmy", walczyliśmy do końca. Idziemy do przodu. Mamy to, co chcieliśmy osiągnąć z tak mocnym rywalem

~ powiedział trener Igor Milicić