Wojna nerwów w meczu reprezentacji Polski. Doncić na kolanach. Gwiazdor NBA kompletnie bezradny

Dla koszykarskiej reprezentacji Polski tegoroczny EuroBasket rusza już 28 sierpnia. Jako współgospodarze będą oni toczyć swoje zmagania grupowe w katowickim Spodku, gdzie zawitają czołowe reprezentacji Starego Kontynentu. W ramach tej fazy rywalizacji do kraju nad Wisłą przyjadą najlepsi koszykarze z: Francji, Islandii, Belgii, Izraela oraz Słowenii.

To właśnie w szeregach ostatniej z wymienionych nacji prym wiedzie niekwestionowany gwiazdor NBA oraz jeden z najlepszych koszykarzy ostatnich lat - Luka Doncić. 26-latek zaskakiwał świat już podczas swojej przygody w Realu Madryt, gdzie w wieku nastoletnim stał się istnym dominatorem. Kwestią czasu było więc, aż dostanie on angaż za oceanem. To stało się w roku 2018, kiedy to Słoweniec był wybierany w drafcie przez Atlantę Hawks (która natychmiast wymieniła go za wybranego przez Dallas Mavericks Trey Younga). Od niedawna Doncić jest natomiast nową gwiazdą Los Angeles Lakers, gdzie występuje u boku żywej legendy koszykówki - LeBrona Jamesa.

Polacy przystąpią do spotkania ze Słoweńcami mocno osłabieni, bowiem tuż przed rozpoczęciem turnieju z kadry trenera Igora Milicicia wypadł między innymi Jeremy Sochan. To zdecydowanie ułatwi Słoweńcom zadanie w starciu z Polakami, z którymi to Doncić i spółka mają pewne rachunki do wyrównania.

EuroBasket 2022 zapisał się w historii reprezentacji Polski. Te mecze wspominane są do dziś

Po niespodziewanym awansie z grupy w ramach mistrzostw świata z 2019 roku oraz wywalczeniu 8. miejsca wszyscy fani koszykówki z kraju nad Wisłą z zapartym tchem oczekiwali kolejnych międzynarodowych zmagań KoszKadry. Te w końcu nadeszły a to przy okazji mistrzostw Europy z 2022 roku, na które "Biało-czerwoni" uzyskali kwalifikację.

Wówczas podopieczni trenera Milicicia zakończyli zmagania fazy grupowej na 3. pozycji. Nad ich głowami znaleźli się Finowie oraz Serbowie. Bilans 3 meczów wygranych oraz 2 porażek nie był rewelacyjny, jednak dawał nadzieje na nawiązanie walki w fazie pucharowej turnieju. W ramach 1/8 finału "Biało-czerwoni" trafili na Ukrainę, z którą to udało im się zwyciężyć wynikiem 94:86. Duża w tym zasługa A.J Slaughtera, który zdobył wówczas 24 punkty. Tuż za jego plecami w tabeli wyników znalazł się Mateusz Ponitka. Z linijką statystyczną na poziomie: 22 punktów, 9 zbiórek oraz 6 asyst lider naszej kadry otarł się wówczas o triple-double, które w historii europejskiej imprezy zdarzało się niezwykle rzadko.

Polaków skazywano na porażkę. Ponitka miał jednak inne plany

Po triumfie ze wschodnimi sąsiadami Polacy awansowali do ćwierćfinału, gdzie czekał na nich jeden z faworytów do końcowego triumfu w całej rywalizacji - Słowenia. Prym wiódł w niej oczywiście Luka Doncić, który w świecie koszykarskim uchodził wówczas za absolutnego "wonderkida". Wówczas wystąpił on między innymi w meczu gwiazd NBA, a wraz z końcem rozgrywek amerykańskiej ligi został wybrany do pierwszego składu najlepszych graczy sezonu. Nie można się więc dziwić, że od samego początku Polacy skazywani byli na pożarcie w starciu ze Słoweńcami.

Jakież musiało być więc zdziwienie tysięcy fanów koszykówki z całego świata, kiedy to po pierwszej połowie meczu "Dawid" prowadził z "Goliatem" wynikiem 58:39. Ponitka grał wówczas wybitny basket, a zdezorientowany, a także cierpiący z powodu urazu Doncić mógł jedynie patrzeć na wyczyny podopiecznych trenera Milicicia. Sensacja była na wyciągnięcie ręki.

Piękna gra Polaków posypała się jednak wraz ze wznowieniem meczu. Słoweńcy wygrali bowiem trzecią kwartę wynikiem 24:6, co oznaczało, że ich strata do "Biało-czerwonych" wynosiła już raptem jedno "oczko". Wszystko miało się więc rozstrzygnąć w ostatniej kwarcie.

W ramach tej części meczu wydarzyły się dwie, niezwykle ważne rzeczy. Pierwszą z nich było odzyskanie rytmu przez Polaków, którzy znów zaczęli regularnie punktować. Drugą natomiast było piąte przewinienie Doncicia, które zmusiło lidera przeciwników do opuszczenia placu gry na 3 minuty przed zakończeniem spotkania. Po niezwykle nerwowej końcówce KoszKadra zdołała doprowadzić do sensacyjnego rezultatu, zwyciężając z murowanymi faworytami do wielkiego finału wynikiem 90:87. Główna w tym zasługa Mateusza Ponitki, który mecz ze Słoweńcami zakończył ze statystykami na poziomie astronomicznych: 26 punktów, 16 zbiórek oraz 10 asyst. Tym samym stał się on czwartym graczem w historii europejskiej imprezy, który mógł się pochwalić meczem z triple-double. Przed nim dokonywali tego tylko tacy gracze jak: Stojko Vranković, Toni Kukoc oraz Rares Mandache.

Radość po historycznym sukcesie była wielka, jednak nie potrwała ona zbyt długo. W meczu półfinałowym potężni wówczas Francuzi zdeklasowali Polaków wynikiem 95:54. W starciu o brąz EuroBasketu podopieczni trenera Milicicia zmierzyli się natomiast z Niemcami, którzy zwyciężyli spotkanie 82:69. Mimo to kibice z kraju nad Wisłą mogli czuć dumę ze swoich reprezentantów, którzy w trakcie ówczesnej edycji mistrzostw Europy rozgrywali naprawdę wybitny turniej. Czy i tym razem Polacy zdołają sprawić niespodziankę w meczu ze Słoweńcami? Tego dowiemy się już 28 sierpnia.

