Wielkie emocje w meczu Polaków. Walczyli o wygraną do ostatnich sekund

W pierwszym meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich reprezentacja Polski miała naprawdę trudną przeprawę. Pierwsza połowa meczu z Węgrami układała się dla nas bardzo pomyślnie, ale w trzeciej nagle naszych koszykarzy dopadł kryzys, który doprowadził do roztrwonienia całej przewagi. Na szczęście, w ostatniej kwarcie "Biało-czerwoni" byli już o wiele lepsi i ostatecznie to oni wygrali to spotkanie. Choć emocji do ostatnich sekund zdecydowanie nie brakowało.