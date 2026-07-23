Wcześniejsze przypuszczenia hiszpańskiej prasy okazały się być jak najbardziej trafne. W czwartek ostatecznie ogłoszono hit transferowy z udziałem reprezentanta Polski w koszykówce.

Aleksander Balcerowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik FC Barcelony - aktualnym wicemistrzem Hiszpanii. Polak podpisał z klubem z Katalonii dwuletni kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Urodzony w Świdnicy środkowy został drugim w historii polskim koszykarzem grającym w "Dumie Katalonii". W latach 2013-2015 barwy tego klubu reprezentował Maciej Lampe.

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- Jest mobilnym środkowym, bardziej technicznym niż fizycznym, z doskonałymi umiejętnościami zasłaniania, atletyzmem pozwalającym na szybkie poruszanie się po boisku i wzrostem pozwalającym na skuteczne kończenie akcji pod koszem, zarówno poprzez wsady, jak i delikatne podania z bliskiej odległości. Pomimo swojego wzrostu, potrafi również celnie trafiać z dystansu za trzy punkty - w taki sposób Balcerowskiego scharakteryzowała oficjalna strona Barcelony.

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Hiszpańska kariera Aleksandra Balcerowskiego. 25-latek ma na koncie ogromne sukcesy

Mierzący 216 centymetrów Balcerowski od samego początku swojej kariery jest związany z ligą hiszpańską. Polak trafił tam w 2014 roku po wcześniejszej grze w Górniku Wałbrzych.

Jego pierwszym klubem w nowym kraju był CB Gran Canaria, gdzie przeszedł drogę z akademii do debiutu w tamtejszej lidze ACB. Ze swoją drużyną Polak wygrał m.in. rozgrywki EuroCup.

W kolejnych latach Balcerowski zanotował epizod w serbskim KK Mega Basket Belgrad. W 2023 roku postanowił dołączyć do greckiego Panathinaikosu, gdzie grał przez jeden sezon i wygrał rozgrywki EuroLigi.

Mariaż z greckim basketem trwał jednak tylko jeden sezon. W 2024 roku Balcerowski wrócił do Hiszpanii. Wybór padł na Unicaja Malaga, z którym zwyciężył w Superpucharze Hiszpanii. Ostatni sezon był dla Polaka bardzo udany pod kątem statystycznym - 25-latek notował średnio 10.6 pkt na mecz w rozgrywkach ligi ACB.

Balcerowski od lat jest czołową postacią w reprezentacji Polski. Jeszcze za czasów kadencji Mike'a Taylora grał na mistrzostwach świata w 2019 roku zakończonych na ósmej pozycji. Pod wodzą Igora Milicia Balcerowski wraz ze swoimi kolegami sięgnęli na dwóch kolejnych mistrzostwach Europy kolejno czwarte i szóste miejsce.

Aleksander Balcerowski Bartlomiej Bodzek East News





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