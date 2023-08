Geoffrey jest już z nami, we wtorek rozpoczął treningi i leci z kadrą na spotkania towarzyskie do Belgradu i Stambułu. Trener Igor Milicić będzie mógł więc go sprawdzić w warunkach meczowych. Z powodów osobistych zabraknie z kolei Mikołaja Witlińskiego. Środkowy powinien dołączyć do zespołu w piątek w Belgradzie

~ powiedział Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.