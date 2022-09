Ukraińcy kolejną przeszkodą polskich koszykarzy w mistrzostwach Europy

Polacy i Ukraińcy zakończyli pierwszą fazę meczów grupowych z bilansem 3-2, z tym że biało-czerwoni byli na trzecim miejscu w gr. D walczącej w Pradze, a rywale drudzy w mediolańskiej gr. C.

Drużynę prowadzi łotewski trener Ainars Bagatskis, były reprezentant swojego kraju, zawodnik polskiej ekstraklasy, który z klubami z Bytomia i Pruszkowa zdobywał na przełomie XX i XXI wieku brązowe medale MP. Ukraina pokonała w grupie Wielką Brytanię 90:61, Estonię 74:73, Włochy 84:73 i przegrała z liderem Grecją 79:99 oraz Chorwacją 85:90.

Liderami zespołu są 25-letni skrzydłowy Swiatosław Mychajluk (Toronto Raptors) - średnio 18 pkt i 4,4 zb., 29-letni środkowy (215 cm wzrostu) Ołeksij Łeń (Sacramento Kings) - średnio 7,8 pkt i 6,4 zb. oraz 28-letni Wołodymyr Herun (211 cm). Ten ostatni ma średnio 10,8 pkt i 4,5 zbiórki, ale co najważniejsze zajmuje drugie miejsce, za Aleksandrem Balcerowskim (81,8 proc.) pod względem skuteczności rzutów za dwa punkty - 75 procent. Pojedynek tych dwóch podkoszowych zapowiada się niezwykle ciekawie.

Zespół trenera Igora Milicica uległ Ukrainie w towarzyskim meczu podczas turnieju w połowie sierpnia w Stambule 60:88, grając bez A.J. Slaughtera i teraz ma okazję do rewanżu.

- To naprawdę trudny czas dla nas, naszego kraju, nie jest łatwo skupić się tylko na koszykówce, wiedząc, co dzieje się teraz na Ukrainie. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by wygrać każde spotkanie. Mogę obiecać, że na pewno będziemy walczyć - powiedział cytowany przez agencję AP Denys Łykaszow.

- Gramy nadzwyczaj twardo, to widać. Możemy pokonać każdy zespół, który będzie na naszej drodze w tym turnieju - dodał Łeń.

W historii meczów o punkty drużyny spotkały się tylko dwa razy - w eliminacjach do mistrzostw Europy 2007. W Starogardzie Gdańskim, pod wodzą trenera Andreja Urlepa, biało-czerwoni pokonali rywali 74:58. Najlepszym strzelcem spotkania był Adam Wójcik - 24 pkt, ale dobrze zaprezentowali się młodzi gracze m.in. Łukasz Koszarek, obecny dyrektor sportowy reprezentacji, który miał sześć punktów, sześć asyst i trzy przechwyty.

Bilans meczów o punkty Polska - Ukraina (1-1)

El. ME 2007 Polska - Ukraina 74:58

El. ME 2007 Ukraina - Polska 80:74