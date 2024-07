Tak Polacy tłumaczyli się po meczu. To było kluczowe, dlatego nie jedziemy na IO

Po wyrównanym i emocjonującym meczu Polacy, którzy prowadzili przez blisko 35 minut, przegrali w ostatnich sekundach , co oznacza, że po drugiej porażce w grupie nie mają szans na udział w igrzyskach . To kolejny mecz horror z Finami w historii rywalizacji z tym przeciwnikiem zakończony porażką "Biało-Czerwonych". Finowie w półfinale turnieju zmierzą się z gospodarzami i faworytami - Hiszpanami.

Początek meczu był bardzo wyrównany i po pierwszej kwarcie mieliśmy remis 24:24. Potem do głosu doszli Polacy, którzy w 24. minucie osiągnęli największą przewagę - prowadzili 59:44.

Na 18 sekund przed końcem Finlandia prowadziła 89:88, ale piłka była dla Polski. Co z tego skoro rzut AJ Slaughtera był niecelny, podobnie jak dobitka Mateusza Ponitki .

Koszykówka. Polacy ostatni w grupie i koniec marzeń o igrzyskach

"To taki zespół, który walczy do końca. Możesz prowadzić z nimi 12-15 punktami, a oni zawsze będą w grze, bo dobrze rzucają za trzy punkty. I w czwartej kwarcie właśnie rzuty zza łuku wróciły ich do gry" - powiedział ten ostatni na antenie TVP Sport.