Skrócił urlop, by pomóc kadrze. Wystarczył jeden telefon od prezesa

Ostatnie dni były bardzo intensywne w życiu Mikołaja Witlińskiego, środkowego Energi Trefla Sopot. Polak najpierw zdobył z drużyną Puchar Polski w Sosnowcu (22 lutego), a następnie udał się na zasłużony, kilkudniowy urlop do Włoch. Poleciał tam wraz z rodziną. Chciał odpocząć i naładować baterie na najważniejszą część sezonu w rozgrywkach ORLEN Basket Ligi.

We wtorek - spacerując malowniczymi uliczkami w Rzymie - otrzymał telefon od Łukasza Koszarka, dyrektora sportowego kadry z zapytaniem, czy jest gotowy - w trybie awaryjnym - dołączyć do zgrupowania reprezentacji.

Po otrzymaniu telefonu od sztabu kadry Polski, Witliński skrócił swój wyjazd i przedwcześnie wrócił do kraju. W czwartek dołączył do kolegów z kadry.

W rozmowie z Interią koszykarz zdradza, że decyzję podjął błyskawicznie.

- Pamiętam, że spacerowałem między jednymi a drugimi pięknymi zabytkami. Zadzwonił prezes Koszarek i zapytał, czy jestem gotowy, aby przyjechać. Skróciłem urlop o jeden dzień i dołączyłem do kadry. Krótka historia, ale ciekawa. Nie ukrywam, że przyjechałem na totalnym luzie. Wypocząłem we Włoszech pod kątem mentalnym. Pomyślałem sobie, że nie mam nic do stracenia. Cieszę się, że wszystko znakomicie się ułożyło - podkreśla Witliński.

Z przyjacielem na parkiecie

Dla Witlińskiego mecz w Gdyni miał ogromne znaczenie także pod kątem sentymentalnym. To jego miasto rodzinne, tu się urodził i wychował. Tu także stawiał swoje pierwsze kroki w koszykówce. Stawiał je razem z Przemysławem Żołnierewiczem, który był jego kolegą ze szkolnych ławek. Obaj zbudowali przyjaźń na lata. Witliński był jego świadkiem na ślubie. Teraz obaj - na gdyńskiej ziemi - mogli z dumą reprezentować barwy Polski w bardzo ważnym meczu eliminacji do MŚ 2027 w Katarze.

- Piękna rzecz. Nie ukrywam, że podczas tego meczu towarzyszyły mi głębsze uczucia. Bardzo mi zależało, żeby zagrać w Gdyni w koszulce z orzełkiem na piersi. Moja rodzina była w hali, wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Z moim przyjacielem Przemkiem Żołnierewiczem, z którym siedziałem w szkolnej ławce, razem zaczynaliśmy, a kończymy w reprezentacji Polski w gdyńskiej hali. To fenomenalne uczucie i to na pewno zostanie z nami na dłużej - mówi Mikołaj Witliński.

Witliński w obu meczach dołożył swoją małą cegiełkę do zwycięstw. Twardo walczył z rywalami pod koszami. Koszykarz nie ukrywa, że wspólna gra z Mateuszem Ponitką, Jordanem Loydem czy Kamilem Łączyńskim to czysta przyjemność i duża frajda.

- Podania od Łączyńskiego? Fenomenalne. Nie przez przypadek mówi się na niego "Marszałek". Pierwszy raz miałem możliwość zagrania z nim na parkiecie. Tak samo jak z Loydem. To bardzo bogate doświadczenie. Cieszę się, że wszedłem w mecz z dobrą energią. Moją rolą jest ciężka praca w obronie. Jestem tu zadaniowcem i w pełni to rozumiem - komentuje.

Polacy dwukrotnie pokonali Łotwę i są na dobrej drodze do awansu do mistrzostw świata 2027 w Katarze.

- Od początku narzuciliśmy swoje warunki i wybiliśmy Łotyszy z rytmu. Kluczowa była defensywa. Rywale nie mogli praktycznie nic zrobić. Bilans 4:0 jest fenomenalny. To ogromna zaliczka. Zrobiliśmy kawał dobrej pracy, ale to nie koniec - odpowiada Witliński.

Koszykarz nie ma czasu na zbyt długie świętowanie, bo już w piątek jego drużyna zagra mecz w Gliwicach. Rywalem będzie Tauron GTK. - Będę gotowy - mówi z uśmiechem na twarzy.

Mikołaj Witliński FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL Newspix.pl

Igor Milicićm, trener reprezentacji Polski jest Chorwatem, ktory mieszkał w Bośni Michal Dubiel/REPORTER East News

Igor Milicić ESRA BILGIN/ ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP

Energa Trefl Sopot - King Szczecin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport