Gwiazdą Finów jest mierzący 213 cm Lauri Markkanen, który na co dzień występuje w Utah Jazz. Sezon w NBA miał trudny, bo naznaczony przez kontuzje, przez które zagrał tylko w 47 meczach. Średnio zdobywał 19 punktów, a miał rozgrywki (2022/23) z przeciętną ponad 25 punktów. Do niego należy rekord liczby punktów w reprezentacji - 8 sierpnia w meczu z Belgią zdobył ich aż 48.

Finowie to podobnie jak Polacy gospodarze tegorocznego Eurobasketu. I bardzo niewygodny rywal dla biało-czerwonych. Rok temu pokonali ich w kwalifikacjach olimpijskim punktem (89:88), a podczas poprzednich mistrzostw Europy rozbili 89:59.

Specjalne zdana dla Michała Sokołowskiego

Dla reprezentacji Polski był to siódmy sprawdzian podczas przygotowań do Eurobasketu. Pokonali Islandię, Szwecję i Gruzję, a przegrali z Serbią, Senegalem i Szwecją (w zamkniętym sparingu). Można było ich zobaczyć po raz ostatni u siebie przed Eurobasketem. Zagrają jeszcze jeden sparing - rewanż z Finlandią, ale na boisku rywali.

Trudne zadanie pilnowania Markkanena dostał kilkanaście centymetrów niższy Michał Sokołowski. I w pierwszej części świetnie się wywiązał z tej roli. Lider Finów nie trafił czterech rzutów z kolei. Pierwsze minuty był zresztą nerwowe z obu stron, a koszykarze nie mogli się wstrzelić. Przez cztery minuty obie drużyny zdobyły zaledwie pięć punktów i to w sumie.

Polacy w pogoni za Finami

Na początku Polacy dobrze bronili, ale gorzej grali w ataku. Potem rywale zaczęli trafiać z dystansu, dołożyli też kilka akcji pod koszem i prowadzili 13:4. Wtedy trener Milicić wziął czas. To nie pomagało, bo jego zawodnicy popełniali kolejne błędy. Przez prawie cztery minuty nie trafili do kosza. Niemoc przełamał Mateusz Ponitka. W końcówce kwarty dwa trafienia za trzy pozwoliły gospodarzom odrobić część strat.

Początek drugiej części to znów przestój Polaków. W efekcie rywale ponownie odskoczyli (25:15). Biało-czerwoni poprawili grę w obronie, zaczęli trafiać i było coraz bliżej remisu. Po przechwycie i punktach Kamila Łączyńskiego było już tylko 31:32, a do remisu doprowadził Ponitka. W końcówce zaczął trafiać Markkanen (w sumie 18 punktów do przerwy), ale tuż przed syreną za trzy wcelował Sokołowski i to Polacy wygrali drugą kwartę.

Nerwy puściły biało-czerownym

I dobrze rozpoczęli trzecią. Po rzucie z dystansu Jordana Loyda wyszli na prowadzenie (46:45). Finowie natychmiast zareagowali. Markkanen zdobył osiem punktów z rzędu. Wtedy nerwy puściły biało-czerwonym. Łączyński nie zgodził się z decyzją sędziów o ofensywnym faulu. Powiedział wiele słów za dużo i został ukarany przewinieniem technicznym. To samo spotkało Aleksandra Balcerowskiego, a za chwilę został zdyskwalifikowany trener Milicić. "Jesteśmy z wami, Polacy jesteśmy z wami" - krzyknęli kibice i skandowali nazwisko selekcjonera.

Oznaczało to też cztery dodatkowe rzuty osobiste. Wykorzystał je Markkanen i Finowie prowadzili już 58:46. Te wydarzenia negatywnie wpłynęły na drużynę, a wkrótce przewaga sięgnęła 16 punktów. Po kolejnej akcji lidera reprezentacji Finlandii było nawet 53:71. W końcówce Polacy się pozbierali i odrobili część strat.

W ostatniej części Finowie nie dali sobie wydrzeć wygranej. Markkanen 40 punktów osiągnął w 33. minucie. Wtedy było 68:84. Polacy walczyli jednak do końca. Powoli odrabiali straty. Pięć minut przed końcem przegrywali dziewięcioma punktam. Kiedy zostały 44 sekundy, było tylko 88:94, ale na więcej rywale nie pozwolili.

Polska - Finlandia 88:97 (15:20, 26:25, 21:28, 26:24)

