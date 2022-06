Selekcjoner wybrał reprezentantów na mecz z Chorwacją

Kadra do Chorwacji udaje się w środę, by nazajutrz o godz. 20 w miejscowości Opatija spotkać się z gospodarzami, którzy również przygotowują się do ostatnich meczów w pierwszej fazie kwalifikacji do mundialu. Spotkanie, decyzją chorwackiej federacji, zostanie zamknięte dla publiczności, nie będzie też transmisji.

"Chcemy grać przeciwko możliwie najlepszym drużynom. Chorwacja powinna być naprawdę silna, to będzie dla dla nas mocny sprawdzian, który może pokazać, gdzie jesteśmy. Chcemy się zgrywać, łączyć naszą młodość z doświadczeniem i jakością, a dzięki temu iść do przodu" - powiedział trener Miličić, cytowany na stronie PZKosz.

Do Chorwacji ostatecznie nie pojadą Filip Matczak oraz Szymon Wójcik - obaj będą jednak do dyspozycji trenera przed kolejnymi spotkaniami. Do drużyny dołączą natomiast nieobecni na zgrupowaniu w Lublinie Aleksander Balcerowski oraz A.J. Slaughter.

Koszykówka. W kwalifikacjach z Izraelem i Niemcami

Po powrocie do kraju na "Biało-Czerwonych" czekają kolejne treningi w Lublinie przed meczami kwalifikacyjnymi. Spotkanie Polska - Izrael odbędzie się w czwartek 30 czerwca w lubelskiej hali Globus o godz. 20.30.

Polacy po czterech kolejkach mają tylko jedno zwycięstwo i zamykają tabelę grupy D. Koszykarze Niemiec to liderzy (3-1), a Izrael jest drugi (2-2). Ostatnio, w lutym, Polska pokonała w Lublinie Estonię 70:68, zaś w listopadzie w tej samej hali uległa Niemcom 69:72.

Oba spotkania o punkty będą decydować nie tylko o "być albo nie być" drużyny narodowej w drugim etapie kwalifikacji, ale i o pozycji Polski w eliminacjach do kolejnego Eurobasketu.

Reprezentacja Polski koszykarzy na mecz z Chorwacją (23 czerwca 2022):

(kolejno: klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty)

rozgrywający

Jakub Schenk Union Tours Metropole, Francja 27 lat 183 cm 6 32

A.J. Slaughter CB Gran Canaria, Hiszpania 34 lata 191 cm 71 817

rzucający

Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 28 lat 197 cm 14 125

Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 22 lata 191 cm 23 97

niscy skrzydłowi

Michał Kolenda Trefl Sopot 24 lata 200 cm 4 23

Mateusz Ponitka bez klubu 28 lat 198 126 1281

Michał Sokołowski Nutribullet Treviso Basket, Włochy 29 lat 196 cm 75 452

silni skrzydłowi

Tomasz Gielo Peristeri Ateny 29 lat 205 cm 63 327

Jakub Nizioł Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 lat 201 cm 1 0

Jarosław Zyskowski Enea Zastal BC Zielona Góra 29 lat 203 cm 16 109

środkowi

Aleksander Balcerowski CB Gran Canaria, Hiszpania 21 lat 219 cm 33 215

Dominik Olejniczak BCM Gravelines Dunkierka, Francja 25 lat 213 cm 27 75

Mikołaj Witliński Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 26 lat 207 cm 0 0