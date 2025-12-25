Reprezentant Polski ujawnia zaskakujące plany. Tam chce grać za 2-3 lata

Dominik Olejniczak to jeden z czołowych reprezentantów Polski, o którym głośno zrobiło się po EuroBaskecie. Środkowy odegrał ważną rolę w zespole, który zajął 6. miejsce na turnieju. 29-letni gracz notował średnio ponad 7 punktów i pięć zbiórek. Przed tym sezonem podpisał umowę z włoskim zespołem Derthona Basket. Wcześniej przez cztery sezony występował we Francji. W minionych rozgrywkach był najlepszym zbierającym tej ligi.

W rozmowie z "Interią" mówi o pobycie we Francji, transferze do Włoch, wyjeździe do USA na studia i marzeniach w postaci gry w lidze japońskiej.

Karol Wasiek: Na ostatnie zgrupowanie kadry przyjechałeś jako czołowy zbierający ligi włoskiej, do której trafiłeś w trakcie wakacji. Jak się czujesz w nowym środowisku? Czy jesteś zadowolony z wyboru klubu i ligi?

Dominik Olejniczak, koszykarz Derthona Basket i reprezentacji Polski: Jestem bardzo zadowolony z transferu do Włoch. Styl gry w tej lidze bardzo mi podoba. Nabrałem nowej energii po tych czterech latach spędzonych we Francji. Odżyłem. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że we Francji czułem się źle, ale po transferze do Włoch dostałem dodatkowy bodziec do pracy i grania. Zmiana otoczenia pozytywnie na mnie wpłynęła.

Jaka jest liga włoska i czym się różni od francuskiej?

- W lidze włoskiej każdy aspekt - atletyczność, fizyczność i taktyka - jest na dobrym poziomie, ale żaden z nich nie wyróżnia się. Liga francuska jest bardzo szybka i atletyczna, co jest - dla wysokich graczy - na pewno dużym wyzwaniem.

Powiedzmy sobie wprost: we Francji dominowałeś nad centrami innych drużyn. W zeszłym sezonie byłeś najlepszym zbierającym tych rozgrywek, co jest bardzo dużym osiągnięciem.

- Tak, to prawda. To było super osiągnięcie w mojej karierze, ale muszę też przyznać, że kosztowało mnie to bardzo dużo pracy.

Czy prawdą jest, że interesują się tobą kluby euroligowe?

- Nie doszły do mnie takie słuchy. Być może wynika to z faktu, że taką mam umowę z moim agentem, który przekazuje mi jedynie konkretne informacje. Nie chcę słyszeć o żadnych plotkach czy przypuszczeniach. Interesują mnie oferty.

Na EuroBaskecie głośno się o tobie zrobiło. Eksperci chwalili cię za dobrą i równą grę. Jak te pochwały na ciebie wpłynęły?

- Pozytywnie na mnie wpłynął okres nieobecności w kadrze. Ta przerwa miała swoje przyczyny. Byłem na kilku turniejach z kadrą, ale miałem poczucie, że nie za dużo jej dałem, dlatego postanowiłem odpocząć. Gdy już zdecydowałem się wrócić, to chciałem zerwać z tą poprzednią łatką, która została mi przypięta. Chciałem zbudować nowy wizerunek Dominika Olejniczaka. Zależało mi na tym, by pokazać się z jak najlepszej strony. To wiązało się z dodatkową dawką energii.

Czy po udanych występach na EuroBaskecie była wewnętrzna satysfakcja?

- Tak. Uważam, że to był moment przełomowy w mojej karierze. Nie tylko reprezentacyjnej, ale także klubowej. Na pewno wzrosła pewność siebie. To był taki kamień milowy w moim dalszym rozwoju koszykarskim.

Fazy grupowej w Katowicach na EuroBaskecie nie zapomnę do końca życia. Energia od naszych kibiców była wspaniała. Myślę, że to jest najlepszy event koszykarski w mojej karierze.

Pierwszy mecz w ramach eliminacji do MŚ 2027 rozegraliście w Gdyni, gdzie pokonaliście reprezentację Austrii. Warto dodać, że swoją zawodową karierę zaczynałeś obok w Sopocie. Jak wspominasz okres pobytu w Treflu Sopot?

- W Sopocie byłem jeszcze… dzieckiem. To był pierwszy rok po zakończeniu studiów w USA. Wszystko było szalone i zwariowane. Myślę, że pod kątem sportowym to był udany pobyt. Sporo się wtedy nauczyłem, ale nie ukrywam, że od tamtego czasu sporo się u mnie zmieniło. Teraz jestem dużo bardziej dojrzałym i świadomym człowiekiem.

Myślę, że sporym przeżyciem były dla mnie narodziny córki. Taki punkt zwrotny. Zacząłem nieco inaczej patrzeć na pewne kwestie w życiu. Powiem więcej: koszykówka nawet zeszła na drugi plan. Z perspektywy czasu myślę, że dzięki temu gra mi się dużo lepiej.

Dlaczego? Co to znaczy, że "koszykówka jest na drugim planie"?

- Moja rodzina jest najważniejsza: żona i córka są na pierwszym planie. Te osoby są dla mnie najistotniejsze. Mam od nich duże wsparcie w każdej sytuacji. To daje mi dużo energię do działania. Koszykówka jest oczywiście ważna, ale zeszła na drugi plan.

Jak życie zmieniło się po narodzinach córki? Na co zwracasz uwagę?

- Zwracam uwagę na szczęście i zdrowie mojej rodziny. Chcę żonie i córce zapewnić bezpieczne życie na jak najwyższym poziomie.

W środowisku - w ostatnim czasie - sporo mówi się o nauce i rozwijaniu koszykarskich umiejętności w Stanach Zjednoczonych. Ty miałeś okazję występować na trzech różnych uczelniach: Drake University, University of Mississippi i Florida State University. Czy z perspektywy czasu uważasz to za dobrą decyzję? Co ci dała gra w USA?

- Wyjazd do USA był dobrą decyzją. Jedyne co bym zmienił, to wybór poszczególnych uczelni. Z perspektywy czasu uważam, że mogłem dokonać innych wyborów, ale czasu już nie cofnę i też nie ma sensu do tego wracać. Na pewno pobyt w USA przygotował mnie do poważnego grania w zawodowej koszykówce. Od razu wskoczyłem do grania w dużej roli w zespole z Sopotu. Znamy wszyscy wiele przypadków młodych polskich graczy, którym trudno jest się przebić z juniorskiej do seniorskiej koszykówki.

Pobyt w USA dał mi też znacznie więcej niż tylko koszykówkę. Poznałem kraj pod względem kulturowym, a także moją przyszłą żonę.

Jakie masz przesłanie dla młodych graczy, którzy chcą wyjechać z Polski?

Nie bójcie się wyjazdu, jeśli na stole leżą konkretne propozycje. Żyjemy w złotych czasach koszykówki akademickiej. Pieniądze są ogromne do zarobienia. Na dodatek można pomieszkać w USA, poznać kulturę i język. To są bardzo cenne wartości na przyszłość.

Gdzie Dominik Olejniczak widzi siebie za 2-3 lata?

- Bardzo dobre pytanie. Szczerze? Moim marzeniem jest gra w Japonii. Myślę, że byłby to bardzo interesujący kierunek pod kilkoma względami.

Jakimi?

- Na pewno wątek kulturowy jest dla mnie bardzo istotny. Koszykówka daje mi możliwość udania się we wspaniałe miejsca i poznania innych państw i kultur. Chcę z tego czerpać garściami. Japonia byłaby takim niecodziennym wyborem, ale jakże fascynującym. Chciałbym tego spróbować. Mam też kilku znajomych koszykarzy, którzy tam grali i każdy w superlatywach wypowiadał się na temat tego kraju, ludzi i kultury. Liga także rozwija się bardzo dynamicznie.

Traktujesz koszykówkę jako też taką przejażdżkę życiową?

- Jak najbardziej. To jest wspaniała podróż po wielu interesujących miejscach na świecie. Mówiłem o Francji, Włoszech, ale wcześniej też byłem m.in. w Chinach czy w Indiach na MŚ 3x3. Koszykówka jako sport i gra jest istotna, ale ten wątek życiowo-kulturalny jest również kluczowy. Każdy z nas jest człowiekiem i chce poznawać świat, inne kultury i języki.

Jak u ciebie z nauką innych języków? Czy mówisz biegle po francusku po czterech latach spędzonych w tej lidze? Jak ci idzie nauka języka włoskiego?

- Może wielu mi w to nie uwierzy, ale… lepiej mówię po włosku niż po francusku. Język francuski w ogóle mi nie podszedł, mimo że sporo lat tam spędziłem. Znacznie lepiej czuję się we Włoszech, także pod kątem atmosfery i klimatu.

Czy planujesz w przyszłości powrót do grania w ORLEN Basket Lidze?

- Nie mam takich planów w najbliższych latach, choć śledzę oczywiście rozgrywki ORLEN Basket Ligi. Mam sporo znajomych w Polsce, którym mocno kibicuję. PLK - oprócz Euroligi - to druga najczęściej oglądana przeze mnie liga.

