Polacy udanie rozpoczęli eliminacje do mistrzostw świata, choć łatwo nie było. Najpierw pokonali Austrię 90:78, a w drugim spotkaniu Holandię 85:83, choć przegrywali już 21 punktami. W zespole świetnie zadebiutował naturalizowany Jerrick Harding (w sumie 49 punktów).

W drugim okienku reprezentacyjnym Biało-czerwoni najpierw mierzyli się z teoretycznie faworytem grupy - Łotwą. Teoretycznie, bo Łotysze sprawili swoim kibicom niemiłą niespodziankę i przegrali z Holendrami. Dzięki temu Polacy przystąpili do meczu w Rydze jako lider.

We wrześniu obie drużyny grały tam w fazie finałowej mistrzostw Europy. Gospodarze odpadli już w 1/8 finału, a Polacy dotarli rundę dalej. Wtedy do dobrego występu poprowadził ich Jordan Loyd. I tym razem drugi z naturalizowanych w ubiegłym roku Amerykanów znalazł się w kadrze.

Zresztą trener Igor Milicić miał spore kłopoty ze skompletowaniem najsilniejszego składu. Z powodu urazów brakuje Aleksandra Balcerowskiego, Łukasza Kolendy czy Jakuba Szumerta, a ze Stanów Zjednoczonych nie przyjechał Igor Milicić junior. Trzon kadry, który w Eurobaskecie zajął szóste miejsce był jednak do dyspozycji (Loyd, Ponitka, Olejniczak, Pluta, Sokołowski, Łączyński).

Łotysze nie mieli najlepszych zawodników - przede wszystkim nie było największej gwiazdy Kristapsa Porzingisa, zawodnika Golden State Warriors czy Rolandsa Smitsa grającego razem z Loydem w tureckim Anadolu.

Polacy zaczęli imponująco w ataku i obronie. Po niespełna trzech minutach wygrywali 6:0, ale rywale trzy razy z rzędu trafili z dystansu i wyszli na prowadzenie. Obie drużyny zaczęli popełniać proste błędy - faule, straty i niecelne podania. Pierwsi pozbierali się gospodarze i zyskali niewielką przewagę. Na szczęście Polacy mieli Loyda, który sam w pierwszej kwarcie zdobył 14 punktów.

Początek drugiej kwarty był słaby w wykonaniu Polaków. Bez Loyda na boisku nie trafiali ani z dystansu, ani z pod kosza. Łotysze odskoczyli na pięć punktów (26:21). Sygnał dał rzutem za trzy dystansu kapitan Mateusz Ponitka. Nie miał jednak wsparcia i kiedy strata osiągnęła sześć punktów trener Milicić poprosił o czas.

To nie pomogło, bo Biało-czerwoni nadal pudłowali i to nawet z linii rzutów osobistych. Niemoc z dystansu w końcu przerwał Ponitka, ale Łotysze też trafili. I w 17. minucie wygrywali 39:30. Gospodarze znakomicie rzucali za trzy. Do przerwy udało im się to dziesięć razy.

Drugą połowę Polacy rozpoczęli dużo lepiej. Dzięki bardziej agresywnej obronie udało im się powstrzymać Łotyszy przed kolejnymi rzutami z dystansu. Ponitka i Loyd dostali też w końcu wsparcie od kolegów w zdobywaniu punktów. Po trafieniu Michała Sokołowskiego był remis (51:51).

Nadal świetnie rzucał Loyd - po jego szóstej trafionej trójce Polacy wygrywali pięcioma punktami. Wynik meczu wciąż był jednak blisko remisu. W 28. minucie Biało-czerwoni prowadzili tylko 62:60, ale trzecią kwartę wygrali zdecydowanie.

I dobrze rozpoczęli ostatnią część. Po koszu Ponitki wygrywali siedmioma punktami, ale do końca meczu było jeszcze dużo czasu. Łotysze próbowali odrobić straty, Polacy popełnili kilka błędów i przy prowadzeniu 79:73 trener Milicić wziął czas. Dwie minuty przed końcem przewaga zmalała do zaledwie dwóch punktów, a za chwilę był remis i rozpoczęły się ogromne emocje. Do końca zostały 74 sekundy. Minutę przed końcem dwa rzuty wolne trafił Ponitka. Wyrównał Strautnis i do tego był faulowany. Trafił i zostało 3,7 sekundy. W ostatniej akcji meczu Loyd zapewnił Polakom zwycięstwo.

W grupie F Polacy prowadzą z kompletem zwycięstw.

Łotwa - Polska 82:84 (23:21, 25:21, 14:24, 20:18)

Polska: Loyd 37, Ponitka 27, Olejniczak 6, Sokołowski 2, Gielo oraz Pluta 2, Zyskowski 6, Żołnierewicz, Łączyński, Urbaniak 2, Witliński 2, Garbacz

Jordan Loyd Michal Dubiel AFP

Mateusz Ponitka Michal Dubiel/REPORTER East News

Igor Milicic, selekcjoner reprezentacji Polski z koszykówce CIRO DE LUCA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

