Ponitka zabrał głos nt. swojej przyszłości. "Nie chcę im robić krzywdy"

Obecnie Ponitka jest związany z włoskim klubem Unahotels Reggio Emilia. Rzecz w tym, że jego umowa jest bardzo krótka, bo została parafowana na dwa miesiące z opcją przedłużenia na pełny kwartał. 29-letni Ponitka wcześniej występował m.in. w Lokomotiwie Kubań i Zenicie Sankt Petersburg. Z tego ostatniego klubu zmuszony był odejść z powodu wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainie. Sprawa była szeroko komentowana, a nasz as był obiektem krytycznych komentarzy, gdy na chwilę wrócił do ekipy, której był kapitanem .

Dobre występy na EuroBaskecie sprawiły, że europejskie potęgi wyczuły okazję i zaczęły sondować możliwość pozyskania Polaka. To znakomita okazja, bo można za niewielkie pieniądze mieć u siebie jednego z najlepszych koszykarzy Europy. Jednak sam zawodnik w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" przyznał, że jedna drużyna ma pierwszeństwo.

- Na razie nie wiem, co się wydarzy. Klub z Reggio Emilia wyciągnął do mnie rękę, gdy wiele zespołów się wahało, nie było pewnych. Myślę, że ten zespół na razie ma pierwszeństwo i nie będę chciał im zrobić żadnej krzywdy - powiedział Mateusz Ponitka.