Polski koszykarz z NBA wspierał reprezentacje. Przypadkowo zdradził, co czyta!

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, Jeremy Sochan znalazł czas by obejrzeć bitwę o finał mistrzostw Europy z udziałem polskiej kadry narodowej koszykarzy. W półfinale Polska mierzyła się z Francją.

Jeremy Sochan będzie grał w NBA dla San Antonio Spurs

Polski "jedynak" w NBA z powodu zabiegu stomatologicznego miał nie oglądać meczu , ale jednak udało mu się to zrobić. Do tego wykonał dosyć skomplikowaną konstrukcję.

Sochan położył tablet na stole kuchennym, a obok można było zauważyć kilka książek. Po zbliżeniu zdjęcia można zauważyć, że literatura jaką "raczy" się koszykarz to... "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead" polskiej autorki Olgi Tokarczuk.

Jeremy Sochan sam podjął decyzję, że nie wzmocni reprezentacji na Eurobaskecie . Zawodnik po długich rozmowach ze swoim środowiskiem uznał, że zostanie w USA, by przygotowywać się do swojego pierwszego seniorskiego sezonu na parkietach NBA.