Polska - Łotwa. Koszykówka. Gdzie i o której oglądać mecz? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Łotwa w ramach eliminacji mistrzostw świata koszykarzy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Koszykówka. Polska - Łotwa. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski koszykarzy ma za sobą trzy mecze eliminacji mistrzostw świata 2027. "Biało-Czerwoni" jak na razie zmierzyli się z kolejno z Austrią (90:78), Holandią (85:83) i Łotwą 84:82. Dzisiaj czwarte spotkanie ekipy Igora Milicicia i ponownie jej rywalem będzie Łotwa.

Łotysze nie zaczęli tak dobrze eliminacji, jak Polacy. W pierwszym meczu ulegli Holandii 78:86, ale w kolejnym zdołali się "odkuć" i pokonali wysoko Austrię 86:68. W trzecim spotkaniu ulegli właśnie "Biało-Czerwonym".

Na ostatnich mistrzostwach świata Łotysze dotarli aż do ćwierćfinału, podobnie jak Polacy w 2019 roku. Z kolei naszym koszykarzom na ostatnie mistrzostwa globu nie udało się zakwalifikować. Z kolei, jeśli chodzi o ostatni Eurobasket to nasz zespół odpadł w nim dopiero w ćwierćfinale, a Łotysze w 1/8.

Mateusz Ponitka i Jordan Loyd ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

Mateusz Ponitka podczas Eurobasketu 2025 Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

