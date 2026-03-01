Polska - Łotwa. Koszykówka. Gdzie i o której oglądać mecz? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Polscy koszykarze w czwartym meczu eliminacji mistrzostw świata 2027 zagrają z Łotwą. "Biało-Czerwoni" zagrali pierwsze spotkanie z Łotyszami w piątek i odnieśli zwycięstwo. Jak będzie tym razem? O której godzinie grają koszykarze? Gdzie obejrzeć w TV mecz Polska - Łotwa? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Trzech koszykarzy reprezentacji Polski w białych strojach z czerwonymi akcentami stoi na parkiecie podczas meczu, jeden z zawodników uśmiecha się szeroko, atmosfera wydaje się serdeczna i energiczna, w tle rozmyta publiczność.
Michał Sokołowski, Jordan Loyd i Mateusz Ponitka w barwach reprezentacji Polski koszykarzyIMAGO/Ivica VeselinovNewspix.pl

Mecz Polska - Łotwa w ramach eliminacji mistrzostw świata koszykarzy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Koszykówka. Polska - Łotwa. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski koszykarzy ma za sobą trzy mecze eliminacji mistrzostw świata 2027. "Biało-Czerwoni" jak na razie zmierzyli się z kolejno z Austrią (90:78), Holandią (85:83) i Łotwą 84:82. Dzisiaj czwarte spotkanie ekipy Igora Milicicia i ponownie jej rywalem będzie Łotwa.

Łotysze nie zaczęli tak dobrze eliminacji, jak Polacy. W pierwszym meczu ulegli Holandii 78:86, ale w kolejnym zdołali się "odkuć" i pokonali wysoko Austrię 86:68. W trzecim spotkaniu ulegli właśnie "Biało-Czerwonym".

Na ostatnich mistrzostwach świata Łotysze dotarli aż do ćwierćfinału, podobnie jak Polacy w 2019 roku. Z kolei naszym koszykarzom na ostatnie mistrzostwa globu nie udało się zakwalifikować. Z kolei, jeśli chodzi o ostatni Eurobasket to nasz zespół odpadł w nim dopiero w ćwierćfinale, a Łotysze w 1/8.

Karol Nawrocki zwraca się do Jordana Loyda
Reprezentacja Mężczyzn

Nawrocki zwrócił się do gwiazdy kadry. Ten zdradził, co mu odpowiedział

Karol Wasiek
Karol Wasiek
Dwóch koszykarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach sportowych gestykuluje i patrzy w tym samym kierunku podczas meczu, w tle widownia na trybunach.
Mateusz Ponitka i Jordan LoydADRIAN SLAZOK/REPORTEREast News
Koszykarz w białym stroju z czerwonymi elementami i napisem Polska koncentruje się na boisku sportowym, a w tle widoczna jest rozmyta publiczność na trybunach.
Mateusz Ponitka podczas Eurobasketu 2025Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Arriva Twarde Pierniki Toruń - PGE Start Lublin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

