Polak nie pojechał po pieniądze do Niemiec. "Na początku był szok"

Łukasz Kolenda był w gronie Polaków, którzy latem 2025 roku zdecydowali się opuścić ORLEN Basket Ligę. Reprezentant kraju podpisał umowę z zespołem Rostock Seawolves, prowadzonym przez Przemysława Frasunkiewicza.

Kolendzie bardzo zależało na wyjeździe zagranicznym. Najlepszym tego dowodem był fakt, że mocno obniżył swoje wymagania finansowe. W Polsce mógłby zarobić dużo więcej - były wstępne zapytania i telefony, ale koszykarz wszystkich poinformował, że po raz pierwszy w karierze opuszcza szeregi ORLEN Basket Ligi. Bardzo mu zależało na tym, by spełnić swoje marzenia o wyjeździe zagranicznym.

- Nie pojechałem do Niemiec ze względów finansowych. W Polsce zarobiłbym więcej, ale pieniądze to nie wszystko. Doświadczenia nie da się kupić. To trzeba przeżyć. Lubię znajdować się w niekomfortowych sytuacjach. Lubię siebie testować w sporcie i w życiu, dlatego też zmieniłem otoczenie po ostatnim sezonie. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że podjąłem fenomenalną decyzję. Zachęcam wszystkich do podejmowania odważnych decyzji, bo w ten sposób można siebie zweryfikować. Nie ma co się zastanawiać - podkreśla Łukasz Kolenda, etatowy reprezentant Polski.

"Bez odbijania karty"

Kolenda mocno dojrzał pod kątem sportowym i życiowym po kilku miesiącach spędzonych w Niemczech. Nabrał dystansu, przekonując się na własnej skórze, że gra w Bundeslidze mocno różni się od ORLEN Basket Ligi. Jest dużo większa intensywność, zawodnicy podejmują szybsze decyzje, a momenty zawahania są bezlitośnie karcone.

- Bundesliga jest bardzo dynamiczna i fizyczna. Decyzje na boisku trzeba podejmować w mgnieniu oka. Nie ma czasu na relaks i ziewanie. Rywal od razu wykorzystuje każde zawahanie i błędną decyzję. Na początku był lekki szok. Intensywność meczów jest na innym poziomie niż w Polsce. Musiałem się do tego szybko dopasować, bo ruchy, które wykonywałem w PLK, nie zawsze były skuteczne w Niemczech - zaznacza nasz rozmówca.

Polak zwraca uwagę na duży profesjonalizm ze strony klubu, a także innych zawodników, którzy każdego dnia pracują ciężko, by podnosić swoje umiejętności. Element szybszego przychodzenia na treningi, by pracować indywidualnie na nikim nie robi tu wrażenia. To po prostu standard.

- Czuję się bardzo dobrze w Niemczech. Proces aklimatyzacji przeszedł bez żadnych problemów. Klub jest świetnie zorganizowany i ja - jako zawodnik - mogę w pełni skupić się na koszykówce - przyznaje.

- Mamy fajną grupę ludzi, którzy wzajemnie się nakręcają do jeszcze cięższej pracy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjeżdża na trening, by tylko odbić kartę. Ten element w ogóle nie występuje. Każdy stara się poprawiać swoje umiejętności i podnosić swoją poprzeczkę. Cieszę się, że trafiłem do tak wymagającego środowiska - dodaje po chwili.

Kolenda na parkietach Bundesligi średnio notuje 11.2 pkt na mecz. Ma świetną 43-procentową skuteczność w rzutach z dystansu. W rozgrywkach FIBA Europe Cup Polak miał średnią na poziomie 11.5 pkt.

- Zrobiłem ogromny postęp w ostatnich miesiącach. Rozszerzyłem swój arsenał koszykarski pod każdym względem. Nie byłem jeszcze w takim zespole, w którym każdy jest ważną częścią i jest odpowiedzialny za konkretne elementy. Trzeba wziąć tę odpowiedzialność w każdym spotkaniu. Jeśli tego nie zrobisz, to nie grasz. Zasady są bardzo proste - komentuje Polak.

Kolenda w poprzednim sezonie - w barwach AMW Arki Gdynia - notował średnio 18.5 punktu na mecz. Był nawet w pewnym momencie najlepszym strzelcem ligi - ostatecznie zajął 4. miejsce w tej klasyfikacji. Polak w minionym sezonie miał 11 meczów z 20 i więcej punktami na koncie.

Najwięcej (33) uzyskał w starciu ze Śląskiem Wrocław. To klub, w którym spędził aż trzy sezony (lata 2021-2024). Tam zdobył trzy medale - złoty, srebrny i brązowy, a także grał w renomowanych rozgrywkach - EuroCup. Teraz rozwija swoje umiejętności w Bundeslidze.

